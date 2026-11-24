Компания Wuben представила карманный фонарь G6 Spark, который при толщине всего 8,6 мм обеспечивает световой поток до 500 люменов. Устройство размером 65 x 34,2 x 8,6 мм весит 40 г и рассчитано на ношение вместе с ключами. При этом производитель сумел разместить в корпусе не только несколько источников света, но и дополнительный механический инструмент.

Основной светодиод обеспечивает дальность освещения до 66 м. На боковой стороне расположена отдельная подсветка мощностью до 100 люменов, а также красный свет и мигающий сигнальный режим. Для работы без помощи рук предусмотрена поворотная на 90 градусов клипса. Её можно закрепить на кармане или ремне рюкзака, направив свет в нужную сторону.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 400 мА·ч заряжается через USB-C. По данным Wuben, в режиме минимальной яркости 1 люмен фонарь способен проработать до 72 часов, а при яркости 200 люменов — около 1,2 часа. Корпус выполнен из алюминиевого сплава 7075, также предусмотрена версия из титана. Устройство оснащено защитой от пыли и воды, а встроенный съёмный стальной инструмент можно демонтировать с помощью отвёртки.

Кампания по сбору средств на Kickstarter завершилась 21 ноября. На этапе финансирования алюминиевая версия стоила от 33,99 доллара, титановая — от 99,99 доллара. Wuben планирует начать отправку заказов в январе 2027 года. При этом речь пока идёт о краудфандинговом проекте, а не о подтверждённых розничных поставках.

Источник: kickstarter