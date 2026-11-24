Геологи из Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца в Германии обнаружили под ледяным щитом Антарктиды остатки древней речной системы, существовавшей от 30 до 40 миллионов лет назад. Протяженность водной артерии, пересекавшей Западную Антарктиду от Трансантарктических гор до моря Амундсена, составляла 1500 километров, что сопоставимо с длиной реки Днепр или Рейн.

Открытие было сделано на основе анализа проб, собранных в ходе экспедиции на научно-исследовательском ледоколе Polarstern, суточная эксплуатация которого обходится научному бюджету примерно в 100 тысяч евро (около 9,8 миллиона рублей). С помощью глубоководной буровой установки исследователи выполнили бурение морского дна в прибрежной зоне и извлекли с глубины 30 метров керны — цилиндрические столбики плотно спрессованных осадочных пород, сохранившие геологическую летопись континента.

Исследователи на этом судне обнаружили свидетельства существования гигантской реки, которая когда-то текла через Западную Антарктиду Автор: Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute Источник: ru.wikipedia.org

Изучением образцов руководил седиментолог Иоганн Клагес — специалист, занимающийся реконструкцией климата прошлого по составу песчинок и минералов. Ученые применили метод уран-свинцового датирования, который позволяет вычислить возраст породы по периоду полураспада радиоактивных изотопов урана в свинец. Анализ показал, что нижний ярус отложений сформировался 85 миллионов лет назад в середине мелового периода: в нем сохранились окаменелые споры и пыльца умеренного тропического леса.

Верхний слой керна состоял из песчаника эпохи среднего и позднего эоцена — геологического периода, длившегося от 44 до 34 миллионов лет назад, непосредственно перед началом глобального оледенения материка. Расположение слоев песка в образце имело четкую стратификацию — чередование пластов, характерное для широких речных дельт с медленным течением, таких как устья современных рек Миссисипи или Рио-Гранде.

Исследователи на этом судне обнаружили свидетельства существования гигантской реки, которая когда-то текла через Западную АнтарктидуИсточник Автор: Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute Источник: ru.wikipedia.org

Для подтверждения гипотезы специалисты провели химический тест на липидные биомаркеры — устойчивые молекулы жиров и сахаров, остающиеся после распада живых организмов. В эоценовом песке была выявлена специфическая органическая молекула, которую вырабатывают исключительно пресноводные цианобактерии (микроскопические сине-зеленые водоросли). Состав минералов указал на то, что вода вымывала породы из соляного бассейна в Трансантарктических горах и несла их на расстояние 1500 километров. В тот период летняя температура воды в устье достигала 19 градусов Цельсия, а концентрация углекислого газа в атмосфере вдвое превышала нынешнюю. По расчетам геологов, изучение древней речной системы и условий, при которых сформировался ледяной щит Антарктиды, позволяет смоделировать изменение климата в ближайшие 200 лет.

Источник: hi-tech