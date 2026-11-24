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RedMagic 12 Pro+ поступил в продажу в новой расцветке Deuterium Transparent Ice Blue. За прозрачную голубую версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти производитель просит 7999 юаней (около 1180 долларов). Это третье исполнение смартфона с полупрозрачной задней панелью: ранее компания выпустила варианты Transparent Night и Transparent Silver Wing.

Через заднюю крышку видны внутренние компоненты и элементы системы жидкостного охлаждения. Производитель также выделяет защиту блока камер: интегрированное стекло, по заявлению RedMagic, обеспечивает светопропускание оптического уровня и устойчиво к царапинам и повседневному износу. Смартфон сочетает жидкостное охлаждение с активным воздушным, что особенно важно при длительных игровых нагрузках.

В основе устройства лежит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, работающий вместе с фирменным игровым процессором Red Core R5. Смартфон оснащён 6,85-дюймовым OLED-экраном BOE X11 с разрешением 2688 x 1216 пикселей и частотой обновления 185 Гц. Фронтальная камера размещена под дисплеем девятого поколения, поэтому на экране нет вырезов и отверстий.

Ёмкость аккумулятора составляет 8400 мА·ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная на 80 Вт, а толщина корпуса составляет около 8,5 мм. Международные сроки выхода именно голубой версии пока не объявлены.

Источник: gizmochina