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Acebeam представила фонарь E65, который выдаёт 3600 лм и освещает объекты на расстоянии до 580 м. Добиться такой дальности помогает светодиод Luminus SFT-60-W. Правда, долго работать на максимальной мощности устройство не может: уже через 60 секунд электроника снижает яркость до 1000 лм.

Вместо встроенной батареи производитель использовал сменный аккумулятор 18650 ёмкостью 3800 мА·ч. На минимальной яркости 8 лм фонарь работает до 215 часов. При 1000 лм автономность составляет около 1 часа 28 минут. Для тех, кому нужна не дальность, а продолжительная подсветка, предусмотрен отдельный красный светодиод: он работает до 60 часов при мощности 1 лм.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава AL6061-T6, весит 229 г вместе с аккумулятором и имеет длину 153,3 мм. На задней крышке установлен магнит, позволяющий закрепить фонарь на металлической поверхности, например во время ремонта. Зарядка проходит через USB-C, поэтому извлекать аккумулятор для подключения к питанию не нужно.

Acebeam E65 защищён по стандарту IP68, выдерживает погружение в воду на глубину до 2 м и падение с высоты 1,5 м. Помимо основного освещения, предусмотрены стробоскоп и два уровня красной подсветки. Производитель предлагает три варианта исполнения корпуса: чёрный, бирюзовый и серый с покрытием MAO.

Источник: acebeam