Windows 11 в 2027 году получит новую архитектуру Wi-Fi-драйверов: Microsoft перенесёт их из ядра операционной системы в пользовательский режим. Это должно устранить одну из неприятных причин системных сбоев, когда неисправный драйвер беспроводного адаптера способен вывести из строя весь компьютер. О планируемых сроках сообщил менеджер продуктов Windows Мехмет Кючюкгёз во время конференции Microsoft Ignite 2026.

Сейчас Wi-Fi-драйверы работают на уровне ядра Windows и имеют непосредственный доступ к оборудованию и системной памяти. Такая архитектура обеспечивает низкие задержки при передаче данных, но делает ошибки драйверов особенно опасными. Если программный компонент работает неправильно, последствия могут затронуть всю систему, включая потерю несохранённых документов. После перехода в пользовательский режим сбой драйвера должен ограничиваться самим устройством: компьютер продолжит работать, хотя беспроводное соединение может прерваться.

Главным техническим препятствием для такого перехода была производительность. Для решения проблемы Microsoft расширяет возможности User-Mode Driver Framework (UMDF), добавляя поддержку Direct Memory Access (DMA). Эта технология позволяет сетевому адаптеру обмениваться данными с оперативной памятью без постоянного участия процессора. Ранее UMDF уже использовалась для датчиков, сканеров отпечатков пальцев, USB, Ethernet и устройств ввода, но высокоскоростные Wi-Fi-адаптеры предъявляют более серьёзные требования к пропускной способности.

Перенос драйверов станет частью программы Driver Quality Initiative (DQI), которую Microsoft представила в мае 2026 года на конференции WinHEC. При этом компания не собирается полностью отказываться от драйверов в ядре: для компонентов, которым необходима максимальная производительность, готовят дополнительные механизмы защиты. Среди них — изоляция драйверов, специальные настройки компилятора, безопасные API доступа к памяти и DMA Remapping для противодействия атакам через прямой доступ к памяти. Точная версия Windows 11, перечень совместимых адаптеров и необходимость обновления существующих драйверов пока не раскрыты.

Источник: notebookcheck