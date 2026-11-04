Скорость Bluetooth вырастет почти в четыре раза в 2027 году

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Сетевое оборудование

Организация Bluetooth Special Interest Group (SIG) официально утвердила технологию высокой пропускной способности Bluetooth High Data Throughput (HDT). Первые устройства с ее поддержкой выйдут на рынок в начале 2027 года.

Главным нововведением станет кратное увеличение скорости передачи данных для устройств, работающих по энергоэффективному протоколу Bluetooth LE (Low Energy). Максимальный битрейт вырастет почти в четыре раза — с нынешних 2 Мбит/с до 7,5 Мбит/с.

Способность нового соединения передавать значительно больше данных за единицу времени будет иметь особое значение в сфере беспроводного звука. Пользователи смогут слушать аудио в гораздо более высоком качестве, а производители — создавать новые форматы пространственного и многоканального звучания.

Расширение канала связи также повысит общую надежность и эффективность соединения. Это особенно важно для работы ресурсоемких ИИ-приложений и устройств для пространственных вычислений (spatial computing), таких как гарнитуры смешанной реальности.

Изменения затронут и повседневные задачи. Например, обновление прошивки на смарт-часах или синхронизация показателей с фитнес-трекеров станут происходить в разы быстрее и незаметнее для пользователя. При этом технология продолжит работать на базе стандарта Bluetooth LE, что гарантирует сохранение низкого энергопотребления гаджетов.

По мнению экспертов, презентации первых устройств с поддержкой технологии Bluetooth HDT стоит ожидать на выставке потребительской электроники CES в январе 2027 года или даже раньше, после чего начнется массовое внедрение стандарта.

Источник: Engadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +216.60
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