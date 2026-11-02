Представлен роутер ZTE Xuntian BE3600 со скоростью до 3,57 Гбит/с

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| Новость | Сетевое оборудование

Компания ZTE анонсировала бюджетный маршрутизатор Xuntian BE3600 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7. Особенностью устройства стал вертикальный корпус с дизайном, вдохновленным бамбуковыми стеблями, выполненный без использования традиционных чернил для снижения воздействия на окружающую среду.

Техническая оснащенность модели включает двухъядерный процессор ARM, четырехъядерный нейросетевой чип и отдельный Wi-Fi-контроллер. Роутер поддерживает работу в диапазонах 2,4 и 5 ГГц с максимальной суммарной скоростью передачи данных до 3,57 Гбит/с. Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта автоматически распределяют приоритеты подключенных устройств и оптимизируют уровень сигнала.

Автор: ZTE Источник: www.ztedevices.com

Для проводного подключения предусмотрены три гигабитных порта Ethernet с поддержкой режима dual-WAN и возможностью передачи интернет-трафика и IPTV по одному кабелю. Настройка устройства осуществляется через мобильное приложение ZTE Smart Life, поддерживающее объединение в Mesh-сети и функции родительского контроля. Стартовая стоимость маршрутизатора составит 37 долларов.

Источник: teknolojioku

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