Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Наконец-то в продаже появились недорогие роутеры, в которые вставляется симкарта, и они раздают интернет не только по Wi-Fi, но и по кабелю.

Уже несколько лет продаются дешёвые (~1500 рублей) 4G Wi-Fi роутеры в формате USB-модема, но все решения с выходом Ethernet стоили как минимум вчетверо дороже. Теперь появились 4G-роутеры с разъёмом Ethernet по вполне адекватным ценам:

World Vision 4G Connect Micro я покупал за 2700 рублей, сейчас его можно найти за 2900 р.

World Vision 4G Connect Mini можно найти за 3100 рублей.

У обоих роутеров есть один порт Ethernet и Wi-Fi со встроенной антенной.

У Micro гнездо для симкарты снизу под крышкой, у Mini сзади под крышкой.

Отличия у моделей следующие:

Одна внешняя 4G-антенна у Micro и две 4G-антенны у Mini (на заглавном фото антенны у Mini стоят чужие, так он мне достался без антенн).

Разный корпус и индикация.

У Micro индикатор подключения к локальной сети спереди и три индикатора уровня сигнала сотовой сети. Есть индикатор получения СМС.

У Mini индикатор локальной сети сзади на разъёме, нет индикатора СМС, зато есть пять индикаторов уровня сигнала.

Ещё у Mini есть разъём USB, но он используется только для восстановления прошивки.

"Начинка" у роутеров одинакова - модем с поддержкой LTE Cat.4 (скорость до 150 МБ/с) и роутер на базе RTL8192ES. Есть внутренние 4G-антенны (переключение на внешнюю происходит при подключении антенны, при этом в интерфейсе отображается, какие антенны используются).

Источники питания в комплекте - 12 В 0.5 А.

У роутеров простой интерфейс с поддержкой русского языка. Удобно, что вся основная информация отображается в web-интерфейсе без ввода пароля (по умолчанию он располагается по адресу 192.168.0.1).

После авторизации становятся доступны настройки.

Судя по всему, эти роутеры сейчас являются самым дешёвым решением для получения проводного интернета из мобильного. Они могут использоваться для систем видеонаблюдения, умного дома, а также для организации интернета на даче или там, где нет других источников интернета, кроме мобильной сети. Роутер World Vision 4G Connect Mini входит в комплект с внешней антенной РЭМО BAS-2377, о котором я недавно рассказывал.

Роутеры на сайте производителя: World Vision 4G Connect Micro, World Vision 4G Connect Mini.