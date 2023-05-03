Недорогие 4G-роутеры World Vision

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Наконец-то в продаже появились недорогие роутеры, в которые вставляется симкарта, и они раздают интернет не только по Wi-Fi, но и по кабелю.

Уже несколько лет продаются дешёвые (~1500 рублей) 4G Wi-Fi роутеры в формате USB-модема, но все решения с выходом Ethernet стоили как минимум вчетверо дороже. Теперь появились 4G-роутеры с разъёмом Ethernet по вполне адекватным ценам:

World Vision 4G Connect Micro я покупал за 2700 рублей, сейчас его можно найти за 2900 р.

World Vision 4G Connect Mini можно найти за 3100 рублей.

У обоих роутеров есть один порт Ethernet и Wi-Fi со встроенной антенной.

У Micro гнездо для симкарты снизу под крышкой, у Mini сзади под крышкой.

Отличия у моделей следующие:

  • Одна внешняя 4G-антенна у Micro и две 4G-антенны у Mini (на заглавном фото антенны у Mini стоят чужие, так он мне достался без антенн).
  • Разный корпус и индикация.

У Micro индикатор подключения к локальной сети спереди и три индикатора уровня сигнала сотовой сети. Есть индикатор получения СМС.

У Mini индикатор локальной сети сзади на разъёме, нет индикатора СМС, зато есть пять индикаторов уровня сигнала.

Ещё у Mini есть разъём USB, но он используется только для восстановления прошивки.

"Начинка" у роутеров одинакова - модем с поддержкой LTE Cat.4 (скорость до 150 МБ/с) и роутер на базе RTL8192ES. Есть внутренние 4G-антенны (переключение на внешнюю происходит при подключении антенны, при этом в интерфейсе отображается, какие антенны используются).

Источники питания в комплекте - 12 В 0.5 А.

У роутеров простой интерфейс с поддержкой русского языка. Удобно, что вся основная информация отображается в web-интерфейсе без ввода пароля (по умолчанию он располагается по адресу 192.168.0.1).

После авторизации становятся доступны настройки.

Судя по всему, эти роутеры сейчас являются самым дешёвым решением для получения проводного интернета из мобильного. Они могут использоваться для систем видеонаблюдения, умного дома, а также для организации интернета на даче или там, где нет других источников интернета, кроме мобильной сети. Роутер World Vision 4G Connect Mini входит в комплект с внешней антенной РЭМО BAS-2377, о котором я недавно рассказывал.

Роутеры на сайте производителя: World Vision 4G Connect Micro, World Vision 4G Connect Mini.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
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Автор ammo ПА Рейтинг +1238.10
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27 комментариев

А
Интересная штуковина, как раз в деревню бы его
ammo
Надо только смотреть, какой в деревне уровень сигнала мобильной связи. Если телефон показывает 3 «палки» из пяти и выше, то можно, как есть, если 1-2 палки, лучше в внешней антенной.
А
Спасибо за информацию!
T
lte cat 4 довольно грустно, особенно там, где прием не ахти. я себе купил kroks с lte cat 12 и там, где с TP-Link MR6400 cat 4 я имел от силы 5-6 Мбит, сейчас имею 20-40. Разница налицо.
O
Тоже хотел написать, что LTE Cat 4 — даже в городе грустит.
ammo
Для IOT и видеонаблюдения более, чем достаточно. Для интернета зависит от использования, мне на даче вполне хватает и по большому счёту не очень важно, 5 Мбит или 20.
T
Ну тут мы, надеюсь, не обсуждаем частный случай использования роутера одним конкретным человеком? :) В целом, более высокая скорость все же лучше.
T
Как раз в городе, куда переехал упомянутый выше TP-Link, все хорошо, не рекрдная скорость, но свои 80Мбит/с выдаеет всегда.
ammo
Вопрос в цене. Сколько стоит Ваш роутер с Cat 12?
A
На алиэкспресса брал кажется в 2018 году за 70$ — симкарта, четыре антенны (две на приём 4g и две на раздачу 2,4G wifi), 1wan, 4 lan выхода — как раз для дачи, в дополнение к тв-боксу и монитору (вместо телевизора). API оператора пришлось прописывать (автоматически не определяется оператор) и почему то только после 5-8 минут включения появляется интернет, в остальном отличная штука, работает по сей день. Дальнобойность 50-60 метров вай фая, с учетом деревянных стен домика.
Потом таких штук на али стало полно, кому сильно надо было, давно и купил
ammo
Повезло. Уже от нескольких человек слышал, что 4G-роутерв с Али больше полгода не живут.
A
Что за глупости? Напоминает дешевый пиар рекламщиков с ютуба, вы на Али не берите, там гарантии нет, сплошной брак и вообще вас могут кинуть. Покупайте только у официалов в России, пускай в два раза дороже, но зато гарантия и обратная связь с клиентами.
ammo
Я очень много чего покупаю на Али, точнее покупал. Я говорю про роутер с цветным экраном в центре. Такой сдох у моего брата и слышал ещё про случаи выхода из строя этой модели.
109986435069420432736@google
Я очень много чего покупаю на Али, точнее покупал. Я говорю про роутер с цветным экраном в центре. Такой сдох у моего брата и слышал ещё про случаи выхода из строя этой модели.

слышать это одно… а я вот например другое слышал про эту фирму. любая техника имеет свойство выходить из строя. от дешевого роутера до станка за много миллионов. так давайте же не будем оперировать слухами, тем более причина выхода из строя может быть разная, от банального скачка напряжения например. а тут сразу приговор.
ammo
Да, наверное Вы правы. Мне достоверно известен только один случай.
6132663@vkontakte
1. Где тест скорости Eth-LTE?
2. Где тест скорости WiFi-LTE?
3. Есть ли фиксация бэндов(диапазонов)?
4. Есть ли фиксация TTL для тарифов без раздачи?
5. Есть ли возможность изменять IMEI для смартфонных тарифов?
Те же самые USB модемы за 500 руб. все это умеют.
ammo
Чтобы не возникало таких вопросов я специально не стал размещать эту статью в разделе обзоров.
Я рассказал о том, что такое бывает. Если возникают такие вопросы, можете купить и написать обзор.
V
Юсб модемы имеют отвратную антенну и возня с костылями в виде пигтейлов не айс( Зачастую они страдают перегревом
j
Индикатор СМС? теперь можно смотреть СМС с компьютера?
ammo
Да. В веб-интерфейсе показывает.
V
За эти мани лучше нетис взять с штыревыми антеннаи вайвай
ammo
Что за модель? Дайте ссылку пожалуйста.
109986435069420432736@google
а чем оно лучше более дешёвого cpf905 от kuwifi? у меня на нем 12 камер 5мп тащит и еще интернет работает. причем по плюшкам есть дополнительная вебморда которая реализует очень много возможностей.
ammo
Возможно и не лучше. А где взять этот CPF905 по более дешевой, чем эти, цене?
109986435069420432736@google
алик, с доставкой из России. 3 дня и ты счастливый обладатель этого девайса

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