Интернет и связь Теле2 перестали работать: T2 затронута техническим отказом

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| Новость | Сетевое оборудование

7 октября сеть Теле2 (T2) столкнулась с масштабными техническими сбоями, затронувшими абонентов в нескольких российских регионах. По данным сервиса мониторинга Detector404, наиболее критическая ситуация зафиксирована в Иркутской области, где отказы в обслуживании достигли 100%.

Проблемы с сетью Теле2 проявились множественным образом. Абоненты оператора столкнулись с исчезновением мобильного интернета, невозможностью совершать голосовые звонки и значительными задержками при передаче текстовых сообщений. Доступность приложения Теле2 и личного кабинета на сайте оператора также оказалась нарушена.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Анализ поступивших жалоб показал, что 67% проблем связаны с общим отказом сети, 21% приходятся на неисправности мобильного приложения, 7% — на сбои веб-сайта и 3% — на недоступность сервисов. За один час операторы техподдержки получили около двух обращений, однако суточная статистика составила 126 жалоб.

Специалисты указывают на то, что перебои в работе мобильной сети T2 в большинстве случаев вызваны ограничениями на региональном уровне, которые находятся вне зоны ответственности самого оператора. Такие внешние факторы приводят к частичной блокировке доступа, когда функционируют только определённые сервисы, возникают перерывы в телефонной связи и задержки в доставке SMS-сообщений.

Пользователям рекомендуется предварительно проверить наличие активного интернет-соединения и при его отсутствии переподключиться к сети Wi-Fi. Кроме того, может помочь перезагрузка мобильного устройства или временное включение режима полёта. Абонентам советуют убедиться в достаточности средств на счёте через запрос *105# или мобильное приложение, а также проверить статус SIM-карты на предмет наложенных ограничений.

При отсутствии результата от независимых действий следует обратиться в службу поддержки Теле2, позвонив на номер 611 с устройства сети оператора.

Источник: hi-tech

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