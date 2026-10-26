Huawei выпустила Wi-Fi 7 роутеры X2 со встроенной антенной и дизайном книги

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Производитель сетевого оборудования Huawei выпустил два новых Wi-Fi роутера, которые по внешнему виду напоминают раскрытую книгу. Модели X2 и X2 Pro представляют собой попытку компании переосмыслить привычный дизайн домашнего маршрутизатора, избавившись от характерных для индустрии торчащих антенн.

Оба устройства функционально похожи. Они развивают пропускную способность до 3570 Мбит/с, поддерживают новейший стандарт Wi-Fi 7 и работают одновременно в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. За производительность отвечают процессоры Lingxiao 760, дополненные четырьмя усилителями радиосигнала и интегрированной антенной системой.

Встраивание антенны внутрь корпуса — принципиальное изменение. Во-первых, это улучшает внешний вид устройства. Во-вторых, скрытые антенны менее подвержены физическим повреждениям. В-третьих, согласно документации производителя, такая конструкция обеспечивает более равномерное покрытие сигналом в сложных помещениях с перегородками и препятствиями.

Для проводного интернета предусмотрен скоростной порт 2,5 Гбит/с и три гигабитных разъема. Все четыре порта работают интеллектуально — система сама определяет, какой из них должен принимать входящий сигнал, а какие распределять его в домашнюю сеть. Оперативная память составляет 256 мегабайт, встроенная — 128 мегабайт.

Энергопотребление новых роутеров не превышает 18 ватт, что позволяет оставлять их включенными круглосуточно без существенного влияния на счет за электричество.

Дизайн отличается в зависимости от версии. X2 выпускается в белом цвете, тогда как X2 Pro предлагает три варианта оформления: белый, серый и коричневый. Главное преимущество Pro-версии — магнитная съемная накладка, которую можно менять. Производитель даже рекомендует использовать 3D-печать для создания индивидуальных вариантов оформления.

Для оптимизации размещения сетевого оборудования в доме компания разработала функцию в приложении Huawei Smart Life. Пользователь может загрузить план своей квартиры, и система с помощью искусственного интеллекта подскажет, где расположить каждый роутер.

Одного устройства достаточно для помещения площадью до 90 квадратных метров. Если необходимо покрыть площадь от 90 до 150 квадратных метров, рекомендуется использовать пару роутеров, соединенных через технологию AI Mesh.

Встроенный шлюз позволяет управлять умным домом напрямую с устройства. Поддерживаются протоколы StarFlash, Bluetooth и Wi-Fi. Отдельный игровой канал обеспечивает приоритизацию трафика для совместимых устройств Huawei.

В китайском магазине Huawei роутер X2 стоит 71 доллар (примерно 7100 рублей при текущем курсе), набор из двух — 132 доллара (13200 рублей). Версия X2 Pro оценена в 87 долларов (8700 рублей), пара Pro-устройств — 164 доллара (16400 рублей).

Источник: 4pda