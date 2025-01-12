10 фантастических фильмов про космические корабли

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Космические корабли — это довольно обширная тема. Но я постарался собрать в подборке ленты, где герои на космических кораблях попадают в неординарные и сложные ситуации, а от их действий будет зависеть жизни экипажа, а иногда и всего человечества. В общем, надеюсь, вам понравится подборка, и вы найдете что-то интересное для себя.

Автор: Кадр из фильма «Кровь машин» Источник: www.kinopoisk.ru

Сквозь горизонт

Источник: www.kinopoisk.ru
Трейлер

В 2047 году спасательная экспедиция отправляется к пропавшему кораблю «Сквозь горизонт», внезапно появившемуся спустя несколько лет после пропажи. Экипаж спасателей узнает, что корабль использовал экспериментальный двигатель для создания червоточины, но во время эксперимента корабль переместился в неизведанное измерение вместо перемещения в пространстве. В результате корабль уже никогда не станет прежним, он буквально стал порталом в «Ад». Ужас, проникший на борт, искажает сознание команды и заставляет их делать ужасные вещи. Героям предстоит противостоять не только внешнему злу, но и своим страхам в этой мрачной смеси научной фантастики и хоррора.

Оригинальное название: Event Horizon

Год выхода: 1997

Рейтинг КП: 6.9

Солярис

Источник: www.kinopoisk.ru
Трейлер

Космическая станция на орбите загадочной планеты Солярис посылает сигнал бедствия. Психолог Крис Кельвин прибывает на станцию и обнаруживает, что экипаж столкнулся с необъяснимыми явлениями. Солярис оказывается способным материализовать воспоминания и скрытые желания людей, оживляя их боль и утраты. Этот философский фильм исследует темы любви, утраты, человеческого сознания и границы реальности в замкнутом пространстве.

Оригинальное название: Solaris

Год выхода: 2002

Рейтинг КП: 6.1

Пекло

Источник: www.kinopoisk.ru
Трейлер

В недалёком будущем Солнце угасает, угрожая жизни на Земле. Команда астронавтов отправляется с миссией на корабле «Икар II», чтобы доставить термоядерный заряд в ядро звезды и возродить её активность. В пути экипаж сталкивается с техническими неисправностями и моральными дилеммами. Но это ничто в сравнении с борьбой с самим собой каждого отдельного члена экипажа. Напряжённая и атмосферная история сочетает научную фантастику с элементами триллера, поднимает вопросы самопожертвования и человеческой стойкости.

Оригинальное название: Sunshine

Год выхода: 2007

Рейтинг КП: 7.3

Пандорум

Источник: www.kinopoisk.ru
Трейлер

Двое членов экипажа корабля «Элизиум» пробуждаются из анабиоза, не помня того, что произошло. По мере изучения корабля они сталкиваются с жуткими существами и раскрывают тайну гибели экипажа. Выясняется, что человечество отправилось искать новый дом, но что-то пошло не так. Очнувшиеся люди не понимают, в какой части космоса они находятся. Фильм погружает зрителя в мир клаустрофобии и ужаса, исследуя темы выживания, изоляции и человеческой природы.

Оригинальное название: Pandorum

Год выхода: 2009

Рейтинг КП: 7.1

Груз

Источник: www.kinopoisk.ru
Трейлер

В будущем Земля становится непригодной для жизни, и выжившие переселяются на космические станции. Доктор Лаура Портер работает на грузовом корабле, перевозящем материалы для колонизации. Во время полёта она обнаруживает загадочный груз и сталкивается с заговором, угрожающим судьбе человечества. Фильм объединяет элементы научной фантастики, триллера и философии, размышляя о будущем цивилизации и цене её спасения.

Оригинальное название: Cargo

Год выхода: 2009

Рейтинг КП: 5.9

Пассажиры

Источник: www.kinopoisk.ru
Трейлер

Космический корабль «Авалон» перевозит пять тысяч колонистов к новой планете, но из-за сбоя системы двое пассажиров — инженер Джим Престон и писательница Аврора Лейн — пробуждаются из анабиоза на 90 лет раньше срока прибытия. Они обречены провести остаток жизни на корабле в одиночестве, поскольку погрузиться обратно в анабиоз просто невозможно. Постепенно герои находят утешение друг в друге, но их идилия рушится, когда корабль начинает терпеть бедствие. Им предстоит сделать выбор, от которого зависит не только их жизнь, но и судьба всех пассажиров на борту, а также будущее колонизации.

Оригинальное название: Passengers

Год выхода: 2016

Рейтинг КП: 7.2

Парадокс Кловерфилда

Источник: www.kinopoisk.ru

В недалёком будущем на Земле царит энергетический кризис. Учёные на космической станции проводят эксперимент с адронным коллайдером, пытаясь создать бесконечный источник энергии. Но эксперимент нарушает законы реальности, открывая путь в другие измерения. Экипаж оказывается в мире, где время и пространство утратили привычные формы. Им предстоит бороться с мистическими явлениями и своими страхами, чтобы найти путь домой и предупредить Землю об угрозе.

Оригинальное название: The Cloverfield Paradox

Год выхода: 2018

Рейтинг КП: 5.9

Кровь машин

Источник: www.kinopoisk.ru
Трейлер

Вдохновлённый синтезаторной музыкой и ретро-футуризмом, фильм рассказывает о двух космических охотниках, преследующих сбежавший искусственный интеллект. AI неожиданно принимает форму женщины, символизируя дух машины, и отправляется в таинственное путешествие через галактику. Визуально потрясающее кино исследует темы связи человека и технологии, души машин и внутреннего освобождения. Великолепный саундтрек и гипнотический стиль создают эффект захватывающего сна. Однако, фильм подойдёт далеко не всем для просмотра. А также учтите, что это фильм с ограничениями возраста 18+.

Оригинальное название: Blood Machines

Год выхода: 2019

Рейтинг КП: 6.3

Рубикон

Источник: www.kinopoisk.ru
Трейлер

После глобальной катастрофы Земля окута токсичным туманом, уничтожившим почти всё человечество. Экипаж космической станции «Рубикон» оказывается перед сложным выбором: остаться в безопасности на орбите, или попытаться помочь выжившим на планете. Взаимное недоверие, моральные дилеммы и страх перед неизвестностью делают их выбор особенно сложным. Фильм поднимает вопросы человеческой этики и жертвенности перед лицом выживания.

Оригинальное название: Rubikon

Год выхода: 2022

Рейтинг КП: 5.8

Ускорение

Источник: www.kinopoisk.ru
Трейлер

Экипаж первого космического корабля, способного достигнуть Марса за считанные месяцы, испытывает экспериментальную технологию ускорения. Но в ходе миссии происходят сбои, ставящие под угрозу не только их жизни, но и успех проекта. Границы реальности начинают стираться, а экипаж сталкивается с внутренними конфликтами, страхами и неожиданными открытиями. Это напряжённая драма, исследующая, как технологии, так и человеческую природу в стремлении к неизведанному.

Оригинальное название: Slingshot

Год выхода: 2024

Рейтинг КП: 6.1

Понимаю, что многие фильмы вы скорее всего уже видели. Но, возможно, кто-то найдет что-то новое для себя. Приятного всем просмотра и спасибо за внимание.

Изображение в превью:
Автор: Кадр из фильма "Кровь машин"
Источник: www.kinopoisk.ru

1 комментарий

101201396934824713004@google
Фигасе!
Солярис-то, оказывается, про космические корабли (видимо, бороздящие просторы Вселенной).
🤣🤣🤣

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