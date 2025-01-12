Космические корабли — это довольно обширная тема. Но я постарался собрать в подборке ленты, где герои на космических кораблях попадают в неординарные и сложные ситуации, а от их действий будет зависеть жизни экипажа, а иногда и всего человечества. В общем, надеюсь, вам понравится подборка, и вы найдете что-то интересное для себя.

Сквозь горизонт Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер В 2047 году спасательная экспедиция отправляется к пропавшему кораблю «Сквозь горизонт», внезапно появившемуся спустя несколько лет после пропажи. Экипаж спасателей узнает, что корабль использовал экспериментальный двигатель для создания червоточины, но во время эксперимента корабль переместился в неизведанное измерение вместо перемещения в пространстве. В результате корабль уже никогда не станет прежним, он буквально стал порталом в «Ад». Ужас, проникший на борт, искажает сознание команды и заставляет их делать ужасные вещи. Героям предстоит противостоять не только внешнему злу, но и своим страхам в этой мрачной смеси научной фантастики и хоррора. Оригинальное название: Event Horizon Год выхода: 1997 Рейтинг КП: 6.9

Солярис Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер Космическая станция на орбите загадочной планеты Солярис посылает сигнал бедствия. Психолог Крис Кельвин прибывает на станцию и обнаруживает, что экипаж столкнулся с необъяснимыми явлениями. Солярис оказывается способным материализовать воспоминания и скрытые желания людей, оживляя их боль и утраты. Этот философский фильм исследует темы любви, утраты, человеческого сознания и границы реальности в замкнутом пространстве. Оригинальное название: Solaris Год выхода: 2002 Рейтинг КП: 6.1

Пекло Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер В недалёком будущем Солнце угасает, угрожая жизни на Земле. Команда астронавтов отправляется с миссией на корабле «Икар II», чтобы доставить термоядерный заряд в ядро звезды и возродить её активность. В пути экипаж сталкивается с техническими неисправностями и моральными дилеммами. Но это ничто в сравнении с борьбой с самим собой каждого отдельного члена экипажа. Напряжённая и атмосферная история сочетает научную фантастику с элементами триллера, поднимает вопросы самопожертвования и человеческой стойкости. Оригинальное название: Sunshine Год выхода: 2007 Рейтинг КП: 7.3

Пандорум Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер Двое членов экипажа корабля «Элизиум» пробуждаются из анабиоза, не помня того, что произошло. По мере изучения корабля они сталкиваются с жуткими существами и раскрывают тайну гибели экипажа. Выясняется, что человечество отправилось искать новый дом, но что-то пошло не так. Очнувшиеся люди не понимают, в какой части космоса они находятся. Фильм погружает зрителя в мир клаустрофобии и ужаса, исследуя темы выживания, изоляции и человеческой природы. Оригинальное название: Pandorum Год выхода: 2009 Рейтинг КП: 7.1

Груз Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер В будущем Земля становится непригодной для жизни, и выжившие переселяются на космические станции. Доктор Лаура Портер работает на грузовом корабле, перевозящем материалы для колонизации. Во время полёта она обнаруживает загадочный груз и сталкивается с заговором, угрожающим судьбе человечества. Фильм объединяет элементы научной фантастики, триллера и философии, размышляя о будущем цивилизации и цене её спасения. Оригинальное название: Cargo Год выхода: 2009 Рейтинг КП: 5.9

Пассажиры Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер Космический корабль «Авалон» перевозит пять тысяч колонистов к новой планете, но из-за сбоя системы двое пассажиров — инженер Джим Престон и писательница Аврора Лейн — пробуждаются из анабиоза на 90 лет раньше срока прибытия. Они обречены провести остаток жизни на корабле в одиночестве, поскольку погрузиться обратно в анабиоз просто невозможно. Постепенно герои находят утешение друг в друге, но их идилия рушится, когда корабль начинает терпеть бедствие. Им предстоит сделать выбор, от которого зависит не только их жизнь, но и судьба всех пассажиров на борту, а также будущее колонизации. Оригинальное название: Passengers Год выхода: 2016 Рейтинг КП: 7.2

Парадокс Кловерфилда Источник: www.kinopoisk.ru В недалёком будущем на Земле царит энергетический кризис. Учёные на космической станции проводят эксперимент с адронным коллайдером, пытаясь создать бесконечный источник энергии. Но эксперимент нарушает законы реальности, открывая путь в другие измерения. Экипаж оказывается в мире, где время и пространство утратили привычные формы. Им предстоит бороться с мистическими явлениями и своими страхами, чтобы найти путь домой и предупредить Землю об угрозе. Оригинальное название: The Cloverfield Paradox Год выхода: 2018 Рейтинг КП: 5.9

Кровь машин Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер Вдохновлённый синтезаторной музыкой и ретро-футуризмом, фильм рассказывает о двух космических охотниках, преследующих сбежавший искусственный интеллект. AI неожиданно принимает форму женщины, символизируя дух машины, и отправляется в таинственное путешествие через галактику. Визуально потрясающее кино исследует темы связи человека и технологии, души машин и внутреннего освобождения. Великолепный саундтрек и гипнотический стиль создают эффект захватывающего сна. Однако, фильм подойдёт далеко не всем для просмотра. А также учтите, что это фильм с ограничениями возраста 18+. Оригинальное название: Blood Machines Год выхода: 2019 Рейтинг КП: 6.3

Рубикон Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер После глобальной катастрофы Земля окута токсичным туманом, уничтожившим почти всё человечество. Экипаж космической станции «Рубикон» оказывается перед сложным выбором: остаться в безопасности на орбите, или попытаться помочь выжившим на планете. Взаимное недоверие, моральные дилеммы и страх перед неизвестностью делают их выбор особенно сложным. Фильм поднимает вопросы человеческой этики и жертвенности перед лицом выживания. Оригинальное название: Rubikon Год выхода: 2022 Рейтинг КП: 5.8

Ускорение Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер Экипаж первого космического корабля, способного достигнуть Марса за считанные месяцы, испытывает экспериментальную технологию ускорения. Но в ходе миссии происходят сбои, ставящие под угрозу не только их жизни, но и успех проекта. Границы реальности начинают стираться, а экипаж сталкивается с внутренними конфликтами, страхами и неожиданными открытиями. Это напряжённая драма, исследующая, как технологии, так и человеческую природу в стремлении к неизведанному. Оригинальное название: Slingshot Год выхода: 2024 Рейтинг КП: 6.1

Понимаю, что многие фильмы вы скорее всего уже видели. Но, возможно, кто-то найдет что-то новое для себя. Приятного всем просмотра и спасибо за внимание.