Яндекс представил большой планшет Lunnen Ground 12.2 с экраном на 120 Гц

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В прошлом году Яндекс основал бренд Lunnen, под которым начала выпускать разную потребительскую электронику. Среди неё оказались и Android-планшеты: в частности, в изначальную линейку вошли три модели, которые отличались друг от друга диагоналями экранов и аппаратной начинкой. Теперь ассортимент бренда пополнился самой крупной моделью Lunnen Ground 12.2. Он получила IPS-экран с диагональю 12,2 дюйма, разрешением 2400x1600 точек, частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 350 нит.

Автор: Lunnen Источник: lunnen.yandex.ru

В основе планшета лежит процессор Unisoc T7300, который считается одним из самых мощных 4G-чипсетов. В тесте AnTuTu 11 он набирает около 650 тысяч баллов. Питается это дело от батареи на 9000 мА*ч, что поддерживает 18-ваттную проводную зарядку. Устройство умеет подключаться к 4G-сетям, а также располагает модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4. Из прочих параметров отмечаются камера на 13 МП, физический датчик приближения и четыре стереодинамика.

Lunnen Ground 12.2 доступен в единственной конфигурации 8/256. Её цена составила около 20 тысяч рублей. К слову, в продаже можно найти ещё парочку планшетов с очень похожими параметрами: например, Blackview Mega 5 (отличается только поддержкой 55-ваттной зарядки) или Ulefone Tab A12 Pro (поддерживает только 90 Гц).

Источник: Helpix

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Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
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