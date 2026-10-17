Физики получили новые экспериментальные свидетельства существования квантовых связанных состояний, в которых более шести атомов объединяются в одну систему. Для этого исследователи охладили газ цезия почти до абсолютного нуля и заставили атомы притягиваться друг к другу, удерживая их в узких одномерных каналах. Результаты помогают проверить теоретические предсказания, восходящие к работам физика Ханса Бете почти столетней давности.

Образовавшиеся структуры называют струнами Бете. Это не обычные молекулы, а связанные квантовые состояния частиц, возникающие при их взаимодействии в одном измерении. В 1931 году Бете исследовал математическую модель цепочки электронов и показал, как несколько перевёрнутых спинов могут вести себя как единое целое. Позднее этот подход распространили на другие квантовые системы, включая атомные газы.

Для эксперимента команда начала с десятков тысяч атомов цезия, охлаждённых до состояния конденсата Бозе — Эйнштейна. Лазеры разделили облако на тысячи тонких трубок, в каждой из которых находилось до нескольких десятков атомов. Затем учёные с помощью магнитного поля постепенно ослабили отталкивание между частицами и сменили его притяжением. В отличие от трёхмерного газа, который при таких условиях может быстро сжиматься в плотные скопления, атомы в одномерных каналах сохраняли возможность формировать связанные структуры.

Увидеть струны непосредственно исследователи не могли, поэтому они изучали расширение атомного облака после снятия ограничений. В одномерных каналах связанные состояния сохранялись, а при освобождении атомов во всех трёх измерениях распадались, превращая энергию связи в движение частиц.

По средней энергии связи, распределению импульсов и другим характеристикам команда обнаружила признаки образования струн разного размера, в том числе состояний из более чем шести атомов. Работа опубликована в журнале Nature Communications и открывает дополнительные возможности для изучения квантовых систем с сильным взаимодействием частиц.

Источник: livescience