Компания Xiaomi представила в Китае компактный фен Mijia High-Speed Hair Dryer Mini, который весит всего 270 г без кабеля питания. При небольших размерах устройство развивает скорость воздушного потока до 62 м/с благодаря высокоскоростному бесщёточному двигателю. Новинка рассчитана на повседневное использование и поездки, когда важны одновременно производительность и небольшой вес.

Фен получил миниатюрный мотор с частотой вращения 110 000 об/мин. Для сравнения, это тот же заявленный уровень оборотов, что и у других высокоскоростных фенов Xiaomi, поэтому основное отличие Mini заключается в компактности, а не в увеличении скорости воздушного потока. Производитель также установил систему двойной ионизации, генерирующую положительные и отрицательные ионы. Xiaomi связывает её работу с уходом за волосами и поддержанием чистоты кожи головы.

Встроенный датчик NTC измеряет температуру воздуха 200 раз в секунду, помогая контролировать нагрев. По данным собственных испытаний Xiaomi, короткие волосы можно высушить примерно за минуту, волосы средней длины — за три минуты, длинные — за пять. Эти показатели зависят от условий использования и не являются гарантией одинакового результата для всех типов волос.

Пользователь может выбирать между двумя скоростями воздушного потока и четырьмя температурными режимами. Предусмотрен и отдельный детский режим с более прохладным воздухом. Фен выпускается в розовом, фиолетовом и бежевом цветах, оснащён съёмным магнитным фильтром с двойной мелкой сеткой и кабелем со встроенной стяжкой. Цена в Китае составляет 299 юаней (около $45), а для первых покупателей заявлена цена от 199 юаней. Предзаказы на площадке Xiaomi Youpin откроются 20 октября. О выходе модели на другие рынки компания пока не сообщила.

Источник: gizmochina