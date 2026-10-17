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В будущей линейке флагманов Galaxy S27 может измениться поддержка беспроводных технологий. По предварительным данным, компания собирается оставить сверхширокополосную связь UWB только в двух из четырех моделей. Под вопросом оказалась даже версия Plus, в которой эта функция присутствовала на протяжении нескольких поколений.

Как сообщает инсайдер Абхишек Ядав, все четыре смартфона серии S27 появились в базе китайского регулятора MIIT. В опубликованных документах указано, что UWB предусмотрена в S27 Pro и S27 Ultra. При этом для обычного S27 и S27+ поддержка этой технологии не заявлена.

Отсутствие UWB в базовой модели соответствует прежнему подходу компании. Однако S27+ может стать исключением из сложившейся практики: компания добавляет эту технологию в смартфоны серии Plus начиная с S21+. Если сведения подтвердятся, новинка лишится одной из возможностей, которые производитель предлагал покупателям таких устройств годами.

Впрочем, окончательные выводы делать рано. Информация могла попасть в сертификационные документы не полностью, поэтому отсутствие упоминания UWB еще не означает, что производитель действительно откажется от нее в S27+.

Эта технология позволяет точнее определять местоположение совместимых устройств и расстояние до них. В частности, она используется при поиске меток Galaxy SmartTag. Без UWB смартфон может хуже определять направление и расстояние до такого аксессуара.

Частично заменить эту возможность способен Bluetooth 6.0 с функцией Channel Sounding, которая предназначена для более точного измерения расстояния между устройствами. Однако пока неизвестно, появится ли такая поддержка в S27+. Сама компания еще не подтвердила характеристики будущих флагманов.

Источник: SamMobile