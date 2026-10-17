Крепость чая зависит от того, как долго держать кружку вверх дном: Xiaomi представила титановую термокружку Mijia Titanium

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Xiaomi представила термокружку, которая позволяет регулировать крепость чая простым переворачиванием. Модель Mijia Titanium получила объем 500 мл, титановый корпус и съемный отсек для заварки.

Автор: Xiaomi Источник: www.gizmochina.com

Принцип работы кружки отличается от привычного способа заваривания. Внутри предусмотрено отдельное отделение для чайных листьев. Если перевернуть кружку, вода поступит в этот отсек и начнет заваривать чай. Когда емкость снова окажется в вертикальном положении, жидкость отделится от листьев, и процесс настаивания прекратится. Поэтому крепость напитка зависит от того, сколько времени кружка остается перевернутой.

При необходимости новинку можно использовать и без заваривания. Для этого достаточно снять отделение для чая и установить крышку непосредственно на корпус. В таком варианте кружка подойдет для обычной воды и других напитков, которые удобно брать с собой.

В конструкции компания использовала титан, в том числе для корпуса и фильтра. Компания также отмечает отсутствие бисфенола-А в корпусе изделия. Съемный фильтр можно достать и промыть отдельно, что упрощает очистку после использования. Однако прозрачная камера для заваривания требует осторожного обращения. Производитель не советует кипятить ее или подвергать воздействию очень горячей воды: пластик может потерять форму.

Кружка выпускается в двух цветах: серебристом и сером. Сбор средств на покупку новинки через Youpin по цене около 28 долларов США продлится до 21 октября. Пока компания не сообщала, появится ли устройство за пределами китайского рынка.

Источник: Gizmochina

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1 комментарий

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Пока Ксямома изобретала, на OZON и не только уже больше года продаются подобные, 700-1500₽

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