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У флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra могут стать тоньше рамки вокруг дисплея, однако выступ основной камеры увеличится до 4,69 мм. Новые размеры будущего смартфона раскрыл инсайдер Ice Universe. По его данным, производитель продолжит сокращать границы экрана, одновременно меняя конструкцию заднего блока камер.

Рамки дисплея Galaxy S27 Ultra, как ожидается, составят 1,28 мм. Для сравнения, у Xiaomi 18 Pro Max заявлена ширина рамок 0,99 мм, а у OPPO Find X10 Pro Max — около 1 мм. Поэтому Samsung пока не выходит на уровень самых узких рамок среди конкурирующих флагманов. Более заметные изменения изображения могут быть связаны с новой AMOLED-панелью и развитием технологии Privacy Display, ограничивающей видимость экрана для посторонних.

Выступ основной камеры, по сведениям Ice Universe, достигнет 4,69 мм против примерно 4,5 мм у Galaxy S26 Ultra. Это также больше прежней оценки в 4,56 мм, полученной на основе утекших CAD-моделей. Одной из возможных причин называют новый основной сенсор ISOCELL HP6 оптического формата 1/1,3 дюйма, который может оказаться толще предшественника. Кроме того, смартфону приписывают более широкий прямоугольный блок камер и аккумулятор увеличенной ёмкости.

Официально Samsung характеристики Galaxy S27 Ultra пока не раскрывала. Презентацию новой серии ожидают в начале 2027 года, вероятнее всего в январе или феврале.

Источник: gizmochina