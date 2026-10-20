Стартовали продажи ноутбука Orico Obook 15 AI с ручным управлением мощностью CPU

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| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

На глобальном рынке стартовали продажи нового портативного компьютера для рабочих задач — ноутбука Orico Obook 15 AI, который получил возможность самостоятельного расширения памяти и выбора уровня потребления энергии.

Автор: orico. cc Источник: orico.cc

Вычислительным центром устройства выступает процессор AMD Ryzen 7 6800H с интегрированной графической подсистемой Radeon 680M, отвечающей за вывод изображения на экран. Ноутбук оборудован матрицей типа IPS диагональю 39,6 сантиметра с антибликовым покрытием и стандартным разрешением Full HD. Конструкция петель позволяет откидывать дисплей на 180 градусов, полностью раскладывая устройство на столе.

Автор: orico. cc Источник: orico.cc

Под экраном расположена полноразмерная клавиатура с выделенным блоком цифр справа, а объектив встроенной веб-камеры закрывается механической пластиковой шторкой для обеспечения конфиденциальности. Для предотвращения перегрева аппаратной части инженеры установили систему охлаждения из двух кулеров и двух теплоотводящих трубок.

Нажатие сочетания кнопок Fn+Q меняет лимит мощности процессора в диапазоне от 25 до 45 Ватт, что позволяет балансировать между экономией заряда батареи и максимальной скоростью вычислений. В заводской комплектации объем встроенной оперативной памяти новейшего стандарта LPDDR5 достигает 24 гигабайт. Хранение пользовательских файлов обеспечивает накопитель SSD объемом до 1 терабайта, при этом на материнской плате предусмотрен второй пустой разъем M.2 для установки дополнительного диска.

Автор: orico. cc Источник: orico.cc

Компьютер поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, в которую интегрирован пакет из одиннадцати нейросетевых помощников AI Super Intelligent Agent. Стоимость ноутбука Orico Obook 15 AI в конфигурации с 12 гигабайтами оперативной памяти и диском на 512 гигабайт составляет 750 долларов, или около 69 000 рублей.

Источник: 4pda

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