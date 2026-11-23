Huawei готовит небольшой планшет под своим новым суббрендом OSTA. Об этом сообщил блогер Digital Chat Station: по его словам, такое устройство уже запланировано, и он спрашивает подписчиков, какую конфигурацию они хотели бы видеть. Новинка, скорее всего, будет похожа на MatePad Mini, но получит оптимизированные характеристики и ряд преимуществ перед моделью первого поколения. Первым продуктом OSTA стал смартфон O1 Pro с широким плоским экраном, а следом, как утверждается, выйдет стандартный O1 с теми же функциями на основе искусственного интеллекта. Помимо планшета, бренд, по тем же данным, представит компьютеры, носимые устройства и другую технику.

На вопрос, чем OSTA отличается от Huawei, блогер ответил, что дело в «Pioneer Technology». На первом этапе в большинстве устройств, включая телефоны и планшеты, будут стоять компоненты Huawei, а позже бренд перейдёт к самостоятельной разработке с более продвинутыми характеристиками.

Пока OSTA планирует выпускать устройства среднего и высокого ценового сегмента. Модели подешевле придётся подождать: по словам блогера, нынешние цены на память недостаточно низкие, чтобы вести несколько разработок одновременно.

Источник: Huawei Central