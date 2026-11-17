MNT Research начала отгрузку Reform Next — ноутбука с открытым исходным кодом на базе 12,5-дюймового дисплея и сменного модуля процессора RK3588. Первая партия из 16 комплектов Hyper отправлена на Crowd Supply, ещё 25 устройств последуют в этом месяце, а розничные продажи запланированы на 2027 год.

Ранее, в сентябре, компания передала два экземпляра для тестирования таможенных процедур и доставки. Ноутбук с 12,5-дюймовым экраном был успешно профинансирован на Crowd Supply в начале 2025 года. Первоначально его планировали отправить осенью того же года, однако проблемы с поиском комплектующих и доработкой прошивки несколько раз сдвигали сроки — в итоге до сентября 2026 года.

В процессе разработки изменились характеристики накопителей. В марте MNT Research была вынуждена снизить заявленные объёмы SSD: вместо 2 ТБ устанавливаются диски на 1 ТБ, а вместо 1 ТБ — на 500 ГБ. Компания объяснила это резким ростом цен на память и хранилища, спровоцированным потребностями дата-центров для искусственного интеллекта. В качестве компенсации основная плата получила полноразмерный слот M.2 2280 помимо существующего 2230/2242 — теперь владельцы могут установить два SSD и модернизировать систему без значительных затрат. Внутренний слот microSD Express упразднили, но адаптер для M.2 позволяет вернуть эту функцию.

Reform Next работает на модуле RCORE от MNT Research с восьмиядерным процессором Rockchip RK3588 и графическим ускорителем Mali-G610. Модуль сменный, и компания уже тестировала в этом ноутбуке модуль Qualcomm QCS8550. Устройство не использует активное охлаждение, оснащено механической клавиатурой с RGB-подсветкой, 1080p-дисплеем, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. В качестве операционной системы используется Debian Linux, а файлы проекта, как и в предыдущих моделях Reform, находятся в открытом доступе.

На платформе Crowd Supply для предзаказа доступен только базовый вариант ноутбука по цене $1,249 с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ eMMC. Поставки по этим заказам начнутся 29 января 2027 года. Более дорогие конфигурации Super ($1,549) и Hyper ($1,749) больше недоступны. MNT планирует начать продажи через собственный интернет-магазин в течение 2027 года, после выполнения всех заказов, размещённых на Crowd Supply.

Источник: TechPowerUp