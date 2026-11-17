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Японская корпорация Sharp анонсировала смартфон Aquos Sense 11 — преемника модели Sense 10, вышедшей годом ранее. Новинка стала заметно легче и тоньше, получила более яркий дисплей с частотой обновления до 240 Гц и длительную программную поддержку.

Aquos Sense 11 весит 157 граммов при толщине корпуса 7,6 мм — для сравнения, предшественник весил 166 граммов и был 8,9 мм толщиной. Смартфон оснащён 6,2-дюймовым IGZO-экраном OLED с разрешением 2340х1080 пикселей. Пиковая яркость, по данным Sharp, достигает 3000 нит, что на 50% выше показателя Sense 10. Частота обновления меняется в диапазоне от 1 до 240 Гц, однако максимальный режим доступен только в поддерживающих его приложениях.

Аппаратная основа осталась прежней: за производительность отвечает чипсет Snapdragon 7s Gen 3. Устройство предлагается в конфигурациях с 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X и флеш-накопителем UFS 3.1 на 128 ГБ либо с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Объём хранилища можно расширить картой microSD ёмкостью до 2 ТБ. Аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч и поддержка 36-ваттной проводной зарядки (далеко не самой мощной в классе) перешли от прошлогодней модели без изменений.

Основная фотокамера включает два модуля каждый разрешением 50 Мп — главный с оптической стабилизацией и ультраширокоугольный с углом обзора 122 градуса, а фронтальная камера получила 32-мегапиксельный сенсор. Среди прочих особенностей — стереодинамики, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC и поддержка двух SIM-карт в формате nano-SIM и eSIM. Смартфон защищён от пыли по стандарту IP6X и от воды по нормам IPX5, IPX8 и IPX9, а также соответствует военным требованиям MIL-STD-810H.

Смартфон поставляется с Android 17, при этом Sharp обещает до четырёх обновлений версии операционной системы и шесть лет обновлений безопасности с момента выхода устройства.

Продажи Aquos Sense 11 в Японии стартуют 26 ноября. Модель будет доступна в медном, золотом, серебристом и чёрном цветовых вариантах. Версия 8/128 ГБ оценена в 94 600 иен (около 594 долларов), а конфигурация 12/256 ГБ — в 119 900 иен (примерно 753 доллара).

Источник: Notebookcheck