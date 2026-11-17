Samsung выпустила обновление One UI 9.0 на базе Android 17 для смартфона Galaxy A24
Samsung начала распространение стабильной прошивки One UI 9.0 на базе операционной системы Android 17 для смартфона Galaxy A24. Первыми обновление с номером сборки A245NKSUBGZJA получили владельцы корейской версии устройства с индексом SM-A245N.
Новая версия оболочки носит точечный характер и предлагает меньше визуальных изменений по сравнению с предыдущим выпуском One UI 8.5. Разработчики расширили возможности настройки панели быстрого доступа в шторке уведомлений и добавили в меню настроек специальный раздел для проверки информации о гарантии и сервисном обслуживании смартфона.
Помимо интерфейсных доработок, в системе появился индикатор конфиденциальности, который предупреждает пользователя при обращении приложений к данным о геолокации. Также инженеры компании оптимизировали работу режима Samsung DeX, обновили функции специальных возможностей и доработали фирменные приложения Samsung Health и Samsung Notes.
Официальный график релиза прошивки для глобального рынка производитель пока не опубликовал. Ожидается, что в ближайшие дни распространение обновления начнется и в других регионах, где владельцы Galaxy A24 смогут проверить наличие апдейта вручную через раздел «Обновление ПО» в настройках устройства.
Источник: shiftdelete
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