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Samsung начала распространение стабильной прошивки One UI 9.0 на базе операционной системы Android 17 для смартфона Galaxy A24. Первыми обновление с номером сборки A245NKSUBGZJA получили владельцы корейской версии устройства с индексом SM-A245N.

Новая версия оболочки носит точечный характер и предлагает меньше визуальных изменений по сравнению с предыдущим выпуском One UI 8.5. Разработчики расширили возможности настройки панели быстрого доступа в шторке уведомлений и добавили в меню настроек специальный раздел для проверки информации о гарантии и сервисном обслуживании смартфона.

Помимо интерфейсных доработок, в системе появился индикатор конфиденциальности, который предупреждает пользователя при обращении приложений к данным о геолокации. Также инженеры компании оптимизировали работу режима Samsung DeX, обновили функции специальных возможностей и доработали фирменные приложения Samsung Health и Samsung Notes.

Официальный график релиза прошивки для глобального рынка производитель пока не опубликовал. Ожидается, что в ближайшие дни распространение обновления начнется и в других регионах, где владельцы Galaxy A24 смогут проверить наличие апдейта вручную через раздел «Обновление ПО» в настройках устройства.

Источник: shiftdelete