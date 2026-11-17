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По всей видимости, Samsung работает над собственными полноразмерными наушниками, которые должны составить конкуренцию Apple AirPods Max и Sony WH-1000XM6. Ресурс SamMobile опубликовал рендеры, на которых, как утверждается, показано это устройство.

На изображениях видны отдельная кнопка для активации системы активного шумоподавления (ANC), клавиши регулировки громкости, а также сенсорная панель на чашках наушников. Судя по всему, модель будет доступна в черном и красном цветах. Изображения были обнаружены в сопутствующем приложении, поэтому не исключено, что они не отражают окончательный дизайн устройства.

Наушники могут выйти на рынок под названием «Galaxy Studio». Об этом наименовании в начале октября сообщил в соцсети X разработчик @evowizz. Кроме того, как пишет издание Digital Trends, 14 сентября компания Samsung зарегистрировала в США торговую марку «Galaxy Studio» для категории товаров, включающей наушники, гарнитуры и вставные аудиоустройства.

Первые упоминания об этом устройстве появились еще летом. В начале августа в коде приложения Galaxy Wearable было обнаружено упоминание аудиоустройства под названием «Galaxy H1». В сентябре ресурс SammyGuru обнаружил в APK-файле номер модели SM-U700, а также упоминания физических кнопок, сенсорного управления, системы активного шумоподавления (ANC) и режима прозрачности.

На данный момент Samsung официально не подтвердила выпуск этих наушников; их название и варианты расцветки могут измениться к моменту выхода на рынок. Ожидается, что устройство будет представлено в начале 2027 года одновременно с линейкой Galaxy S27.

Источник: SamMobile