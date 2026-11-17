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Вместо привычного циферблата с двенадцатью цифрами — геометрическая композиция с объёмными деталями и числом 13 на верхней отметке. Часы Sculpture Watch разработал американский архитектор Стивен Холл совместно с CAUNY. В основе дизайна лежит последовательность Фибоначчи, а сам циферблат напоминает миниатюрную архитектурную скульптуру.

Четыре цвета — синий, красный, жёлтый и зелёный — формируют рельефную композицию. Элементы выступают над поверхностью и отбрасывают тени, поэтому внешний вид часов меняется в зависимости от освещения. Вместо полного набора цифр используются отметки 3, 5, 8 и 13.

Холл перенёс в часы приём из своей архитектуры: цветные блоки разной высоты сделаны из латуни и создают настоящий рельеф, а не просто рисунок. Композиция вдохновлена его акварельными эскизами и небольшой деревянной скульптурой. Проект стал посвящением португальскому архитектору Алвару Сизе, с которым Холла связывает давний творческий диалог.

CAUNY выпустила две версии диаметром 36 мм. Holl Black получила чёрный корпус и ремешок из кожи Horween, а Holl Silver — серебристый корпус и стальной браслет. Обе модели оснащены кварцевым механизмом Ronda 762, сапфировым стеклом и имеют водозащиту 3 ATM. Цена каждой версии — 198 евро.

Источник: county