Samsung готовит для смартфонов Galaxy новые инструменты, которые помогут избежать лишних расходов на мобильную связь во время зарубежных поездок. В One UI 9.5 появятся дополнительные возможности для работы с SIM-картами, в том числе контроль расхода интернета через иностранные номера.

Во время путешествий многие владельцы смартфонов подключают местные тарифы или устанавливают туристические eSIM. Это позволяет пользоваться мобильным интернетом без дополнительных затрат на роуминг у домашнего оператора. Однако при использовании нескольких номеров легко запутаться в настройках и случайно выбрать не ту SIM-карту для выхода в сеть.

Как сообщает Android Authority, в программном коде One UI 9.5 обнаружены упоминания нового инструмента, который позволит разделять домашние и зарубежные SIM-карты. Пользователи смогут отмечать, какой номер используется постоянно, а какой предназначен для поездок. Кроме того, смартфон сможет напоминать о готовности туристической SIM-карты к работе после прибытия в другую страну. Это поможет своевременно переключить подключение и не тратить мобильный трафик через домашнего оператора.

Еще одно изменение касается учета интернет-трафика. Компания планирует добавить возможность просматривать объем данных, израсходованных через международную SIM-карту во время конкретной поездки. Таким образом, владелец смартфона сможет отдельно контролировать расход гигабайтов в путешествии и следить за тем, сколько интернета осталось в подключенном тарифе. Сейчас для получения подобной информации нередко приходится обращаться к приложениям операторов связи.

Все перечисленные возможности пока обнаружены только в программном коде, поэтому неизвестно, какие из них войдут в итоговую версию оболочки. Ожидается, что производитель начнет бета-тестирование One UI 9.5 в ближайшее время. Первыми стабильное обновление, предположительно, получат устройства серии Galaxy S27.

Источник: SamMobile