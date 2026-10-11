Microsoft предлагает до $1000 за обмен старого MacBook Pro на новый Surface Laptop Ultra

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Microsoft запустила рекламную кампанию, призванную привлечь владельцев MacBook Pro к новому Surface Laptop Ultra. При покупке ноутбука с использованием программы трейд-ин компания обещает выплатить до $1000 сверх стоимости сдаваемого устройства. Акция действует в интернет-магазине Microsoft в США и Канаде с 7 октября по 23 ноября 2026 года.

Для участия необходимо приобрести Surface Laptop Ultra, оформить заявку на обмен и отправить старый MacBook Pro оператору программы Teladvance. Дополнительную выплату перечислят после получения и проверки устройства, поэтому рассчитывать на скидку непосредственно при оформлении заказа не стоит.

Сгенерировано ИИ
Сгенерировано ИИ
Автор: ChatGPT Источник: chatgpt.com

Сдаваемый ноутбук должен находиться в рабочем состоянии: повреждения экрана и других компонентов не допускаются, аккумулятор должен функционировать исправно. Также потребуется оригинальное зарядное устройство. Итоговая сумма зависит от модели MacBook, его состояния и условий программы.

В отдельных случаях совокупная компенсация может оказаться весьма существенной. Например, для MacBook Pro с экраном 16 дюймов, выпущенного в 2025 году и оснащённого 128 Гбайт оперативной памяти и SSD на 4 Тбайт, предварительная оценка стоимости выкупа достигла $2115. Впрочем, это сумма за само устройство, а не размер бонуса Microsoft.

Surface Laptop Ultra позиционируется как высокопроизводительная система для профессиональной работы, игр и локального запуска моделей искусственного интеллекта. Ноутбук построен на платформе Nvidia RTX Spark и оснащается дисплеем с подсветкой Mini-LED. В максимальной конфигурации предусмотрены 20-ядерный процессор, графический блок с 6144 ядрами CUDA и 128 Гбайт объединённой памяти.

Стоимость новинки начинается с $2599,99. Предварительные заказы уже принимаются, а поставки должны начаться 16 октября.

Microsoft пытается привлечь аудиторию Apple не только техническими характеристиками, но и прямым финансовым стимулом. Впрочем, максимальная выгода доступна лишь владельцам подходящих моделей MacBook Pro в хорошем состоянии. Перед обменом имеет смысл сравнить предложенную компенсацию с возможной выручкой от самостоятельной продажи ноутбука: в некоторых случаях это может оказаться более выгодным вариантом.

Источник: Windows Central

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 186 0
Автор MKtech   Рейтинг +7.50
Блог Ноутбуки, планшеты и электронные книги 333 2624 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

История «Яузы-209-1»: как советский магнитофон 1983 года работал на механике из 1960 года

В 1983 году Московский электромеханический завод №1 начал выпускать стереофонический магнитофон-приставку «Яуза-209-1». Катушечная запись тогда уже уступала кассетам, но катушечная техника второго...

Подготовка ежевики к зиме: какие побеги обрезать, а какие оставить

К осени ежевика нередко превращается в переплетение длинных ветвей: одни уже отдали ягоды, другие станут плодоносить только следующим летом. Если при обрезке перепутать эти побеги, куст может...

Как прокормить человечество, если ИИ выйдет из-под контроля: 8 решений от ученых

В области исследований безопасности искусственного интеллекта рассматриваются различные теоретические модели выхода автономных систем из-под контроля операторов. Один из изучаемых...

Устойчивость природы к вымиранию видов оказалась преувеличенной: что показал анализ 400 исследований

Человечество привыкло оценивать окружающую среду через практическую пользу. Леса удерживают углерод и стабилизируют состав воздуха, реки и озера очищают воду, насекомые опыляют сельскохозяйственные...

Почему медведица рожает зимой, когда сама месяцами ничего не ест

Зимой бурый медведь может месяцами находиться в берлоге. Он не выходит на поиски пищи, почти не двигается и расходует запасы, накопленные с осени. Казалось бы, в это время организму нужно...

Что делать, если поймал стерлядь на удочку: закон и правила выпуска рыбы

Представь обычный выезд на реку с фидером или донкой. Клюёт уверенно, и вот на берегу оказывается стерлядь. Для рыбака это не просто неожиданный трофей, а сигнал переключиться в режим «всё под...