Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Microsoft запустила рекламную кампанию, призванную привлечь владельцев MacBook Pro к новому Surface Laptop Ultra. При покупке ноутбука с использованием программы трейд-ин компания обещает выплатить до $1000 сверх стоимости сдаваемого устройства. Акция действует в интернет-магазине Microsoft в США и Канаде с 7 октября по 23 ноября 2026 года.

Для участия необходимо приобрести Surface Laptop Ultra, оформить заявку на обмен и отправить старый MacBook Pro оператору программы Teladvance. Дополнительную выплату перечислят после получения и проверки устройства, поэтому рассчитывать на скидку непосредственно при оформлении заказа не стоит.

Сдаваемый ноутбук должен находиться в рабочем состоянии: повреждения экрана и других компонентов не допускаются, аккумулятор должен функционировать исправно. Также потребуется оригинальное зарядное устройство. Итоговая сумма зависит от модели MacBook, его состояния и условий программы.

В отдельных случаях совокупная компенсация может оказаться весьма существенной. Например, для MacBook Pro с экраном 16 дюймов, выпущенного в 2025 году и оснащённого 128 Гбайт оперативной памяти и SSD на 4 Тбайт, предварительная оценка стоимости выкупа достигла $2115. Впрочем, это сумма за само устройство, а не размер бонуса Microsoft.

Surface Laptop Ultra позиционируется как высокопроизводительная система для профессиональной работы, игр и локального запуска моделей искусственного интеллекта. Ноутбук построен на платформе Nvidia RTX Spark и оснащается дисплеем с подсветкой Mini-LED. В максимальной конфигурации предусмотрены 20-ядерный процессор, графический блок с 6144 ядрами CUDA и 128 Гбайт объединённой памяти.

Стоимость новинки начинается с $2599,99. Предварительные заказы уже принимаются, а поставки должны начаться 16 октября.

Microsoft пытается привлечь аудиторию Apple не только техническими характеристиками, но и прямым финансовым стимулом. Впрочем, максимальная выгода доступна лишь владельцам подходящих моделей MacBook Pro в хорошем состоянии. Перед обменом имеет смысл сравнить предложенную компенсацию с возможной выручкой от самостоятельной продажи ноутбука: в некоторых случаях это может оказаться более выгодным вариантом.

Источник: Windows Central