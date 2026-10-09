Dell XPS 16 Creator Edition получил чип Nvidia для ИИ, но уступил Asus по цене и характеристикам

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Dell начала принимать предзаказы на XPS 16 Creator Edition — ноутбук для работы с графикой и искусственным интеллектом на платформе Nvidia RTX Spark. В США устройство стоит $3799,99, а первые поставки ожидаются 16 октября. При этом сопоставимый по назначению Asus ProArt P16 стартует с $2799,99, хотя предлагает более мощную конфигурацию платформы и экран с более высоким разрешением.

Автор: Dell Источник: www.gizmochina.com

В доступной версии XPS 16 установлены 18-ядерный процессор Nvidia N1X с графикой на 5120 ядер, 32 ГБ объединённой памяти LPDDR5X и SSD на 512 ГБ. Платформа RTX Spark поддерживает конфигурации до 20 вычислительных ядер, 6144 графических ядер и 128 ГБ общей памяти, однако эти максимальные характеристики не относятся к указанной версии Dell.

Ноутбук получил 16-дюймовый сенсорный экран Tandem OLED с разрешением 3200 x 2000 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Производитель заявляет полное покрытие цветового пространства DCI-P3 и поддержку HDR True Black 600. Корпус из алюминия, обработанного на станках с ЧПУ, имеет толщину 17,8 мм. Устройство весит около 2,02 кг и оснащено аккумулятором на 99 Вт·ч.

За подключение периферии отвечают три порта USB4 с поддержкой DisplayPort 2.1 и Power Delivery, HDMI 2.1b, полноразмерный кардридер SDXC и аудиоразъём 3,5 мм. Также предусмотрены Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Dell пока не раскрыла цены на другие конфигурации и сроки продаж за пределами США.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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