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Бренд Aoostar вывел на китайский рынок компактный компьютер модели WORK 470, заключенный в корпус из алюминия. Аппарат снабдили чипом Ryzen AI 9 HX 470, способным выводить картинку на четыре дисплея сразу, а также портом для внешней видеокарты. Начальная конфигурация мини-ПК без накопителя данных оценена производителем в 855 долларов (около 84 тысяч рублей).

Сердцем устройства выступает процессор с двенадцатью вычислительными ядрами и интегрированным графическим блоком Radeon 890M. Энергопотребление и тепловыделение микросхемы (параметр TDP) достигают отметки в 70 Ватт. Для рассеивания такой мощности инженеры задействовали вентилятор и испарительную камеру — полую пластину с хладагентом, моментально отводящую жар от кремниевого кристалла. Материнская плата несет на борту 32 гигабайта быстрой памяти типа LPDDR5. Поскольку чипы памяти припаяны на этапе производства, апгрейд этого узла невозможен, однако пользователь вправе установить до трех твердотельных накопителей в свободные разъемы форм-фактора M.2.

Технической особенностью неттопа стала совместимость с выносными графическими ускорителями (системами eGPU). Взаимодействие с настольными видеокартами происходит через выделенный канал OCuLink с высокой пропускной способностью либо через пару коннекторов стандарта USB 4. Вкупе со штатными гнездами DisplayPort и HDMI эти интерфейсы формируют рабочее пространство из четырех мониторов.

Безопасность данных при входе в операционную систему обеспечивает встроенный в верхнюю панель биометрический датчик отпечатка пальца. Коммуникационные возможности представлены четырьмя классическими разъемами USB-A для проводных аксессуаров и сдвоенным сетевым портом Ethernet, пересылающим данные со скоростью до 2,5 гигабита в секунду. Беспроводная передача информации в новом мини-ПК Aoostar WORK 470 осуществляется посредством радиомодулей Wi-Fi 7 и Bluetooth версии 5.4.

Источник: 4pda