Apple готовит MacBook Neo 2 с увеличенной до 12 ГБ оперативной памятью и процессором A19 Pro. Презентация доступного ноутбука может состояться уже в феврале-марте 2027 года. По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, компания привязала выпуск устройства к циклу обновления операционных систем iOS 27.4 и macOS 27.4.

Переход с 8 на 12 ГБ станет одним из наиболее заметных изменений. Для сравнения: нынешний MacBook Neo располагает только 8 ГБ объединённой памяти, причём увеличить её при покупке нельзя. Новый объём должен улучшить работу с несколькими приложениями одновременно и расширить возможности ноутбука при выполнении ресурсоёмких задач.

В основе MacBook Neo 2, по предварительным данным, будет лежать A19 Pro — тот же процессор, который используется в iPhone 17 Pro. Сейчас в ноутбуке установлен A18 Pro от поколения iPhone 16 Pro. Более производительный чип должен обеспечить прирост вычислительной и графической мощности. Кроме того, Apple намерена регулярно обновлять цветовую гамму линейки, хотя конкретные варианты оформления следующей модели пока не раскрываются.

Ожидается, что MacBook Neo 2 представят примерно одновременно с iPhone 18e и базовым iPad нового поколения. При этом Apple пока не подтвердила ни разработку ноутбука, ни сроки его выхода. Неизвестна и цена: нынешний MacBook Neo после повышения стоимости в США начинается уже с 699 долларов вместо первоначальных 599 долларов.

Источник: gadgets360