ZTE представила nubia A76 4G с экраном 90 Гц и камерой 50 Мп

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| Новость | Смартфоны и телефоны

ZTE тихо представила еще один смартфон под названием nubia A76 4G. Новинка не связана с одноименной моделью 2024 года: у нее увеличенный экран, более быстрая зарядка и другая камерная конфигурация.

Дисплей получил диагональ 6,75 дюйма, разрешение HD+ и частоту обновления 90 Гц. Заявленная пиковая яркость составляет 500 нит. У прежнего nubia A76 экран был меньше — 6,5 дюйма, а частота обновления не превышала 60 Гц.

Автор: ZTE Источник: www.nubia.com

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, однако производитель не раскрыл параметры двух дополнительных модулей, входящих в заявленную тройную камеру. Смартфон построен на восьмиядерном процессоре с частотой до 1,8 ГГц; точное название чипа ZTE не называет.

Аккумулятор сохранил емкость 5000 мА·ч, но получил поддержку проводной зарядки 22,5 Вт вместо 10 Вт у предшественника. Смартфон поддерживает сети 4.5G и получил оценку A в европейских тестах энергоэффективности.

ZTE предлагает nubia A76 4G в цветах Carbon Black, Polar Grey и Sand Gold. По характеристикам устройство практически совпадает с ZTE Blade A76 4G, который уже продается в Европе примерно за 150 евро. Цену, дату начала продаж и рынки для нового nubia A76 производитель пока не раскрыл.

Источник: GSMArena.com

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