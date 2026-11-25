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Компания KYY анонсировала выпуск двух складных систем с портативными мониторами X90P и X90K, предназначенных для расширения рабочей зоны ноутбуков. Старшая модель KYY X90P состоит из трех внешних дисплеев, которые формируют единое пространство из четырех экранов вместе с основным монитором компьютера. Младшая версия X90K включает две боковые панели.

Диагональ каждого дополнительного экрана составляет 47 сантиметров (18,5 дюйма). Это дает прирост полезной площади на 41 процент по сравнению со стандартными ноутбуками с диагональю 39,6 сантиметра (15,6 дюйма). Экраны изготовлены по технологии IPS, которая обеспечивает точную цветопередачу и широкие углы обзора без искажений картинки. Четкость изображения гарантирует разрешение Full HD, составляющее 1920 на 1080 пикселей (точек на экране). Такая конфигурация позволяет при видеомонтаже вывести на один экран временную шкалу, на другой — окно предпросмотра, а на оставшиеся — папки с исходными файлами.

Конструкция KYY X90P удерживается за счет собственной алюминиевой рамы с настольной подставкой, поэтому дополнительные экраны не создают нагрузки на петли самого ноутбука. Боковые дисплеи настраиваются независимо друг от друга. Верхний монитор откидывается назад, что позволяет демонстрировать презентации сидящему напротив человеку. Встроенный датчик положения (гироскоп) при таком развороте автоматически переворачивает картинку. Для транспортировки система складывается и убирается в комплектный чехол.

Передача видеосигнала на внешние дисплеи осуществляется по одному универсальному кабелю USB-C после предварительной установки специального программного обеспечения (драйвера) от производителя. Устройства совместимы с операционными системами Windows и macOS. Для работы трехэкранной версии X90P требуется подключение к розетке через комплектный блок питания мощностью 45 Ватт.

Старт продаж на площадке Amazon запланирован на декабрь. Стоимость двухэкранного комплекта KYY X90K в каталоге производителя составляет 499 долларов (около 48 500 рублей по текущему курсу), а версия с тремя портативными мониторами X90P оценена в 699,99 доллара (около 68 000 рублей). Ранее аналогичное решение для ноутбуков показала компания NexFold, выпустив систему Fold 7 из трех 40,6-сантиметровых (16 дюймов) экранов, выстроенных в форме перевернутой буквы L.

Источник: hi-tech