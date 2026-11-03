Xiaomi выпустила глобальную прошивку HyperOS 4 для POCO F8 Pro

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Xiaomi запустила распространение первой глобальной сборки операционной системы HyperOS 4. Дебютным устройством на международном рынке, получившим прошивку с номером OS4.0.2.0.XPKMIXM, стал смартфон POCO F8 Pro. Размер установочного пакета обновленной системы составляет 8,4 ГБ.

Главным нововведением HyperOS 4 стал переработанный пользовательский интерфейс, выполненный в визуальном стиле Soft Light Glass. Разработчики обновили экраны блокировки, добавили интерактивные кастомные виджеты и расширили параметры настройки рабочего стола. На системном уровне оптимизирована работа оперативной памяти, снижена нагрузка на процессор и уменьшено количество микрозадержек анимации при продолжительном использовании устройства.

Автор: mi.com Источник: www.mi.com

Прошивка содержит ряд умных инструментов, включая продвинутую запись голоса, автовыполнение задач между разными приложениями и интерактивные уведомления Live Activity. При этом доступность части интеллектуальных сервисов за пределами Китая остается под вопросом из-за их привязки к локальной инфраструктуре Super XiaoAi.

Источник: ximitime

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Автор dima0782 Рейтинг +613.70
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