Xiaomi опубликует график обновления 82 устройств до HyperOS 4

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Компания Xiaomi раскрыла подробный график международной волны обновлений до стабильной версии операционной системы HyperOS 4. В общий список вошли 82 устройства брендов Xiaomi, Redmi и POCO, включая 67 моделей смартфонов и 15 планшетов, а развертывание прошивки разделено на три основных этапа.

Первая волна обновления стартует в начале ноября 2026 года и охватит 33 устройства. В этот список вошли линейка Xiaomi 17, модели Xiaomi 15 и 15 Ultra, смартфоны серий Redmi Note 15 и Note 17, варианты POCO F8 и X8, а также планшеты Xiaomi Pad 8. Вторая фаза, запланированная на середину ноября, принесет апдейт на 16 устройств, среди которых Xiaomi 15T, 15T Pro, серии POCO F7, F9 и планшеты Xiaomi Pad 7.

Заключительный этап развертывания пройдет в декабре для оставшихся 33 устройств. В финальную группу включены флагманы прошлых поколений, включая Xiaomi MIX Flip, линейки Xiaomi 14, Xiaomi 13, серии 14T и 13T, а также планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Размер установочного пакета прошивки при переходе со стабильной сборки HyperOS 3 превышает 8 ГБ.

Источник: gizmochina