Xiaomi начнет распространение стабильной версии HyperOS 4 с 15 октября

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Xiaomi планирует широкомасштабный релиз стабильной версии фирменной оболочки HyperOS 4. Распространение обновления начнется 15 октября 2026 года, а первыми устройствами, которые получат новую прошивку на домашнем рынке, станут флагманские смартфоны серий Xiaomi 17 и REDMI K100 Pro.

Развертывание системы будет происходить поэтапно, охватывая обширный перечень телефонов и планшетов брендов Xiaomi, REDMI и POCO. В базе данных системы уже обнаружена стабильная сборка OS4.0.1.0 для ряда актуальных и будущих устройств, включая линейки планшетов Xiaomi Pad 8 и Pad 9, флагманы Xiaomi 17T и Xiaomi 18, а также серии REDMI K90, POCO F8 и POCO X8. Точные сроки релиза глобальных и европейских версий прошивки пока не объявлены.

Автор: mi.com Источник: www.mi.com

Обновление HyperOS 4 принесет изменения в сфере алгоритмов искусственного интеллекта, межсетевого взаимодействия устройств и общей производительности системы. В число главных нововведений вошли обновленный голосовой помощник Super Xiao AI 2.0, интеграция языковой модели Xiaomi MiMo, специальный экспертный режим работы и новый элемент интерфейсного взаимодействия Inspiration Ball.

Источник: tesztarena

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