Вышла тестовая сборка Android 17 QPR3 Beta 3 для смартфонов Pixel

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Google выпустила сборку Android 17 QPR3 Beta 3 для поддерживаемых смартфонов линейки Pixel. Третье бета-тестирование квартального обновления направлено на устранение системных ошибок, повышение стабильности работы операционной системы и возвращение ряда ранее удаленных возможностей.

В новом обновлении разработчики вернули встроенную функцию блокировки отдельных приложений с помощью системных учетных данных, а также размытие интерфейса на экране блокировки, затрагивающее уведомления, иконку сканера отпечатков пальцев и быстрые ярлыки. Кроме того, появилась возможность запускать программы в режиме плавающих окон прямо из меню недавних приложений, добавлен отдельный переключатель камеры в панель быстрых настроек и обновлено отображение времени будильника.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Сборка включает исправления 26 системных сбоев, среди которых проблемы с мерцанием дисплея, некорректная работа веб-камеры, ошибки отображения иконок и сбои при подключении к беспроводным сетям. Обновление доступно по воздуху для участников программы бета-тестирования, использующих устройства Pixel.

Источник: androidpolice

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Автор dima0782 Рейтинг +613.70
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