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Новый смартфон Vivo V80 оказался необычным продолжением модели V70: ёмкость аккумулятора выросла на 700 мА·ч, однако объём оперативной памяти, напротив, сократился с 12 до 8 ГБ. При этом производитель сохранил прежнюю аппаратную платформу и основные параметры камер. На такую неоднозначную модернизацию обратили внимание обозреватели PhoneArena.

В основе Vivo V80 лежит 4-нанометровый процессор Snapdragon 7 Gen 4, который использовался и в предшественнике. В тесте Geekbench 7 смартфон набрал 1066 баллов в одноядерном и 3553 балла в многоядерном режиме. Экран AMOLED диагональю 6,6 дюйма получил частоту обновления 144 Гц, хотя максимальная частота доступна только в отдельных играх.

Самое заметное улучшение касается автономности. Vivo установила кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч против 6500 мА·ч у V70. Мощность проводной зарядки осталась прежней — 90 Вт, причём совместимый адаптер входит в комплект. Основная камера на 50 Мп, трёхкратный телеобъектив, широкоугольный модуль на 8 Мп и фронтальная камера на 50 Мп также практически не изменились.

Сокращение оперативной памяти обозреватели связывают с подорожанием микросхем DRAM. При этом Vivo сохранила прежний уровень цен: начальная версия на 128 ГБ стоит немного больше 500 евро, а конфигурация с 512 ГБ накопителя — более 700 евро. Получается, V80 предлагает более ёмкую батарею и немного более плавный экран, но не обеспечивает прироста производительности и уступает предшественнику по объёму оперативной памяти.

Источник: phonearena