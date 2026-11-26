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JBL представила в Китае новую цветовую версию беспроводных наушников Tune Buds 3 с полупрозрачным корпусом. Через тонированную оболочку зарядного футляра видны внутренние элементы конструкции, а сами наушники получили аналогичное оформление. Покупателям предложат три варианта: Deep Black, Moon White и Jade. Белая версия дополнительно отличается лёгким блеском крышки футляра.

По технической части JBL Tune Buds 3 оснащены 10-мм динамическими излучателями с двухслойной композитной полимерной диафрагмой. За настройку звучания отвечала команда Harman. Также предусмотрена система персонализации Personi-Fi 3.0 и активное шумоподавление ANC, работающее с помощью четырёх микрофонов. Они отслеживают окружающие звуки и помогают подавлять низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные шумы.

Одного заряда наушников хватает на 12 часов прослушивания музыки без шумоподавления или на 10 часов с включённой ANC. Вместе с зарядным футляром автономность достигает 48 часов. Десятиминутная подзарядка обеспечивает до четырёх часов воспроизведения, а полная занимает около двух часов. За беспроводное соединение отвечает Bluetooth 6.0. Каждый наушник весит около 5,9 г, футляр — 40 г, защита от пыли и влаги соответствует классу IP54.

В Китае JBL Tune Buds 3 оценили в 729 юаней (примерно 109 долларов). Продажи должны начаться 3 декабря. О сроках выхода новинки на другие рынки и международной цене производитель пока не сообщил. Полупрозрачное оформление продолжает эксперименты JBL с необычными расцветками: ранее компания выпускала специальные версии открытых наушников Soundgear Clips в изумрудном и турмалиново-красном цветах.

Источник: gizmochina