Samsung Galaxy A38 5G и Galaxy A58 5G впервые появились в базе Geekbench с данными об аппаратной платформе и объёме оперативной памяти. Самое интересное изменение обнаружилось у младшей модели: Galaxy A38 может перейти на процессор MediaTek Dimensity 7500, тогда как Galaxy A58 сохранит фирменный Exynos, знакомый по предыдущему поколению.

Galaxy A38 с номером SM-A386B засветился в Geekbench 7.1.0 с 6 ГБ оперативной памяти и Android 17. Указанная конфигурация процессора включает четыре ядра с частотой до 2,6 ГГц и ещё четыре с частотой до 2 ГГц. Эти параметры соответствуют MediaTek Dimensity 7500. В тестировании смартфон набрал 928 баллов в одноядерном и 2687 баллов в многоядерном испытании.

Galaxy A58 получил более производительную конфигурацию. По предварительным данным, Samsung использует Exynos 1680, установленный в Galaxy A57, но немного увеличит частоты процессорных ядер. Производительное ядро разгонят с 2,91 до 3 ГГц, а частоты четырёх производительных ядер вырастут с 2,6 до 2,7 ГГц. Энергоэффективные ядра сохранят частоту 1,95 ГГц. Тестовый экземпляр с 8 ГБ оперативной памяти и Android 17 набрал 1183 и 3759 баллов соответственно.

Получается, Samsung готовит два разных подхода к обновлению среднего класса: младшая модель может сменить платформу на MediaTek, а старшая ограничится доработанной версией прежнего Exynos. При этом напрямую сравнивать результаты двух смартфонов некорректно: для Galaxy A38 указана версия Geekbench 7.1.0, а версия теста для Galaxy A58 не уточняется. Samsung пока не подтвердила характеристики устройств. Их выход ожидается весной 2027 года.

Источник: samsung