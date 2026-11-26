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На рынке появился портативный музыкальный плеер Innioasis Y2, внешне практически повторяющий легендарный Apple iPod Classic. Разработчики сохранили характерное сенсорное колесо Click Wheel и интерфейс в стиле оригинального устройства, но добавили современные возможности: Bluetooth 5.3, USB-C и воспроизведение аудиоформатов высокого разрешения, включая DSD. Стоимость новинки составляет около 60 евро.

В отличие от классического iPod, Innioasis Y2 не использует жёсткий диск. Встроенная память составляет 8 ГБ, а для расширения предусмотрен слот microSD. Плеер рассчитан на прослушивание заранее загруженной музыки: потоковых сервисов и онлайн-трансляций здесь нет. Управление воспроизведением и перемещение по длинным спискам композиций выполняются с помощью колеса Click Wheel, а громкость регулируется отдельной качелькой на боковой грани.

Музыку можно слушать через стандартный разъём 3,5 мм или подключать беспроводные наушники и акустику по Bluetooth 5.3. Устройство поддерживает FLAC и DSD, однако производитель не раскрывает модели установленного ЦАП и усилителя. Аккумулятор ёмкостью 1300 мА·ч заряжается через USB-C. Заявленная автономность составляет 25-35 часов при прослушивании музыки и 4-8 часов при воспроизведении видео.

Именно сочетание узнаваемого дизайна, физического управления и поддержки современных аудиоформатов отличает Y2 от обычных бюджетных MP3-плееров. При этом новинка не стала полноценной заменой смартфону или сетевому музыкальному проигрывателю: музыку придётся самостоятельно загружать на карту памяти. Устройство уже поступило в продажу примерно за 60 евро.

Источник: innioasis