Microsoft объяснила отказ от трёх приложений Microsoft 365 для Windows 11 чрезмерным потреблением оперативной памяти и проблемами со стабильностью. Речь идёт о Calendar, People и Files — программах, которые компания представляла как быстрый способ работать с календарём, контактами и документами прямо с панели задач. Теперь Microsoft признала, что удобство этих инструментов обходилось системе слишком дорого.

Объяснение прозвучало на конференции Microsoft Ignite 2026 во время сессии вопросов и ответов с корпоративными клиентами. Представитель компании сообщил, что приложения создавали повышенную нагрузку на память и вызывали различные проблемы. При этом Microsoft не назвала точный объём потребляемой оперативной памяти и не раскрыла перечень технических неисправностей. По результатам собственных тестов издания Windows Latest, три приложения на базе WebView2 могли занимать более 1 ГБ оперативной памяти.

Окончательно Calendar, People и Files прекратят работу 16 декабря 2026 года. Microsoft уже остановила их автоматическую установку через обновления Microsoft 365 и больше не выпускает исправления, включая обновления безопасности. При этом удаление приложений не затронет документы, контакты и события календаря: данные хранятся в облачных сервисах Microsoft 365. Для доступа к ним компания рекомендует использовать Outlook, Teams, Проводник Windows, поиск Windows, OneDrive и SharePoint.

Особенно примечательно, что эти приложения начали автоматически устанавливать на совместимые компьютеры с Windows 11 только в конце 2025 года. Получается, Microsoft отказывается от собственного набора инструментов примерно через год после начала его распространения. Владельцам устройств, которыми не управляет корпоративный администратор, придётся удалить программы самостоятельно. Для этого достаточно найти Microsoft 365 companions в списке установленных приложений Windows: удаление одного компонента убирает весь набор.

Источник: windowslatest