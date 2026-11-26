Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В 2026 году озоновая дыра над Антарктидой увеличилась до площади, которая более чем вдвое превышает территорию США. Средний размер области с истощённым озоном в период максимального разрушения защитного слоя достиг приблизительно 25 миллионов квадратных километров. По информации NASA и NOAA, это седьмое по величине значение за все 48 лет спутниковых наблюдений.

Максимальной площади дыра достигла 18 сентября — 27,1 млн км². Это примерно 90% от абсолютного рекорда, установленного в сентябре 2000 года. При этом большая площадь не означает рекордно сильного разрушения озонового слоя: в предыдущие годы фиксировалось более глубокое падение концентрации озона.

Причиной необычно крупной озоновой дыры стал мощный и устойчивый полярный вихрь — поток холодного воздуха, циркулирующий вокруг Антарктиды. Из-за ослабления атмосферных волн, которые обычно нарушают его структуру, вихрь оставался сильным и охватывал большую территорию. В холодной стратосфере формируются полярные облака, на частицах которых соединения хлора и брома запускают химические реакции разрушения озона.

Несмотря на неблагоприятную атмосферную динамику, долгосрочное восстановление озонового слоя продолжается. NASA и NOAA отмечают, что без международных ограничений на вещества, разрушающие озон, площадь дыры могла бы оказаться ещё на 3,5 млн км² больше. Научные оценки по-прежнему предполагают возвращение озонового слоя к уровню 1980 года во второй половине XXI века.

Источник: scitechdaily