Рано утром в среду, 25 ноября, с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с космическим кораблем «Шэньчжоу-24». Корабль доставил на китайскую космическую станцию ​​трех астронавтов: граждан Китая Тан Хунбо и У И, а также пакистанца Мухаммада Зишана Али. Это первый случай, когда Китай доставил иностранного космонавта на свою космическую станцию.

40-летний бывший пилот ВВС Зишан Али, выступающий в качестве специалиста по полезной нагрузке, проведет несколько дней на борту орбитальной станции «Тяньгун». В течение этого времени он будет заниматься проведением научных экспериментов, в частности, изучением процессов фотосинтеза у бактерий, а также исследованием влияния радиации и микрогравитации на семена растений.

«На моих плечах — имя Пакистана, надежды 250 миллионов пакистанцев», — заявил Зишан Али на пресс-конференции накануне старта. Зишан Али — не первый пакистанец, побывавший в космосе: 6 октября 2023 года в полет на корабле SpaceShipTwo компании Virgin Galactic отправилась пакистанская путешественница Намира Салим, проживающая в Монако.

Зишан Али вернется на Землю вместе с двумя членами экипажа миссии «Шэньчжоу-23» — Чжан Чжиюанем и Ли Цзяин (последняя на данный момент является единственной женщиной на борту «Тяньгун»). Оба они находятся на станции с мая. Третий тайконавт из состава «Шэньчжоу-23», Чжу Янчжу, останется на околоземной орбите на год. Таким образом, Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) планирует изучить воздействие длительного пребывания в космосе на человеческий организм.

Для Пекина миссия «Шэньчжоу-24» имеет важное дипломатическое значение. Сотрудничество с Пакистаном позволяет Китаю продемонстрировать, что станция «Тяньгун» способна стать полноценной международной исследовательской платформой. Тем самым КНР стремится позиционировать себя в качестве альтернативы пилотируемой космонавтике, в которой доминируют США. Напомним, что в 2011 году Соединенные Штаты исключили Китай из числа участников программы Международной космической станции (МКС).

Источник: Space