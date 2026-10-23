В РФ заблокировали 300 млн звонков с подменой номера за 9 месяцев 2026 года

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Количество звонков с подменой номера в сетях российских операторов связи сократилось на 16 процентов благодаря стопроцентному внедрению платформы «Антифрод». За девять месяцев 2026 года телекоммуникационные компании технически пресекли маршрутизацию 300 миллионов мошеннических вызовов.

Заместитель главы Роскомнадзора Олег Терляков привел данные показатели в ходе конференции «Спектр-2026». Информационная база «Антифрод» функционирует как фильтр, который проверяет совпадение реального номера звонящего с тем, что высвечивается на экране абонента. Статистика ведомства показывает, что с начала 2026 года алгоритмы проанализировали 146,3 миллиарда вызовов. Суточная нагрузка на серверы составляет 536 миллионов проверок, из которых 1,1 миллиона звонков признаются фальшивыми и не доходят до адресатов. Доля заблокированного трафика зафиксирована на уровне 0,2 процента от общего числа соединений.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Максимальная точность фильтрации достигнута за счет полного охвата поставщиков услуг. В систему интегрированы вычислительные узлы 995 компаний, что составляет абсолютно всех действующих в стране провайдеров. Повсеместная верификация вызовов привела к тому, что система «Антифрод» и операторы связи в реальном времени производят блокировку звонков с подменой номера.

Источник: vedomosti.ru

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