Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В столице выставлен на продажу уникальный проект, объединяющий эстетику советского автопрома и надежность японских технологий. Речь идет о культовом ЗАЗ-965 «горбатом», который прошел глубокую техническую переработку с использованием агрегатов от Subaru Legacy.

ЗАЗ-965 в заводском обличье Автор: Брамс Источник: commons.wikimedia.org

Под капотом этого компактного автомобиля теперь установлен оппозитный двигатель мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая коробка передач, что кардинально меняет восприятие управления классическим автомобилем. Для «Запорожца», который с завода был заднемоторным, такая компоновка отчасти сохраняет родную архитектуру, однако по динамике это совершенно другой аппарат.

Продавец отмечает, что проект является законченным. Кузов окрашен в сложный цвет «хамелеон», меняющий оттенок в зависимости от освещения. Штатная тормозная система была полностью заменена на более производительную, так как стандартные механизмы не справились бы с возросшей мощностью. Также установлена современная выхлопная система.

Интерьер подвергся не менее радикальным изменениям. Полностью перешитый в качественную кожу салон теперь оснащен удобными сиденьями со спортивной поддержкой. Для комфорта добавлены электрические стеклоподъемники, тонировка и ксеноновая оптика.

Заявленный пробег составляет символическую 1000 км, что, вероятнее всего, отражает дистанцию, пройденную после завершения всех сборочных работ. Цена этого эксклюзивного лота составляет 1 500 000 рублей. Для сравнения, за эти деньги на вторичном рынке можно приобрести современный городской кроссовер.

Источник: auto.mail.ru