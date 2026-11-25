Tactile Turn представила ручку Roswell Slim Bolt Action Pen, более тонкую версию титановой ручки с болтом-тарелкой из серии Roswell. Корпус из полированного титана украшает гравировка с картой Солнечной системы, а Земля выделена краской Cerakote, которая светится в ультрафиолете. Ручку запускает болт в форме летающей тарелки, он тоже сделан из титана. В ультрафиолете светятся также зелёная вставка на торце и гравировка Beam на клипсе, залитая Cerakote. Выпуск ограниченный.

Ручка выпускается в двух длинах. Стандартная имеет длину около 142 мм и массу около 26 г, в неё вставляется стержень Pilot G2 толщиной 0,7 мм. Короткая версия длиной около 130 мм весит почти столько же и работает со стержнем Schmidt EasyFlow 9000. Диаметр корпуса около 9,3 мм.

В США за ручку просят 169 долларов.

Источник: Gear Patrol