Концерн General Motors опубликовал патентную заявку на инновационную систему климат-контроля, которая использует тепловую энергию, выделяемую при торможении. Документ был подан в мае 2025 года и обнародован Ведомством по патентам США в ноябре 2026 года. Данная разработка призвана решить проблему снижения запаса хода электромобилей в зимний период.

В холодное время года использование штатного электрического отопителя может сокращать дальность поездки на 30-40 процентов. Принцип работы новой системы заключается в следующем: при активации обогрева и температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия управляющий блок открывает специальные клапаны. Вентилятор начинает нагнетать воздух, нагретый возле тормозных дисков и суппортов, по теплоизолированным патрубкам в климатическую установку, одновременно отключая традиционный электрообогреватель.

Для обеспечения чистоты воздуха в патенте предусмотрены пылесборники и фильтры, предотвращающие попадание продуктов износа колодок в салон. Тепло может передаваться либо через промежуточный теплообменник, либо напрямую. Инженеры отмечают, что технология применима не только к легковым автомобилям, но и к грузовикам, поездам и строительной технике. На данный момент патентная заявка не содержит расчетов потенциального увеличения зимнего запаса хода.

Источник: Российская газета