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В России начались продажи автомобиля Tenet Plus L6, сборка которого осуществляется в Калуге на заводе холдинга АГР по полному циклу.

Автомобиль получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор. На переднеприводных моделях отдача составляет 147 сил, на 4WD — 150 сил и крутящем моменте в 270 Н*м. Полноприводные версии оснащаются семидиапазонным роботом, переднеприводные — с шестиступенчатым. Помимо асфальтовых режимов доступны внедорожные настройки «Песок», «Снег», а также «Грязь». Клиренс равен 187 мм, допустимая масса прицепа — 750 кг.

В топ-версии «Ультра» заявлены панорамная крыша, вентиляция передних кресел, электропривод багажника, акустика Sony, диски на 19 дюймов, цифровая панель, вертикальный экран 13,2 дюйма, камеры 540 градусов, атмосферная подсветка на 256 цветов и зимний пакет.

Габариты: 4554 мм в длину при базе 2700 мм. Багажник вмещает от 506 до 1326 литров. Гарантия — 3 года плюс 2 года поддержки (150 тысяч км). Полноприводная «Ультра» стоит 3,29 млн рублей, передний привод — от 2,89 до 3,04 млн рублей.

Источник: Российская газета