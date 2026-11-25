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Китай официально открыл свою национальную орбитальную станцию «Тяньгун» для международного сотрудничества. 25 ноября с космодрома Цзюцюань успешно стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2Ф», которая вывела на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-24».

На борту находятся три астронавта. Командиром экипажа стал опытный тайконавт Тан Хунбо, для которого это уже третий полет. Его напарником выступил бортинженер У И, отправляющийся в космос впервые.

Однако главным историческим событием миссии стало присутствие третьего участника — 40-летнего Мухаммада Зишана Али из Пакистана. Он стал первым в истории иностранным космонавтом, посетившим китайскую орбитальную станцию.

Пакистанский астронавт прошел полный курс подготовки в Китае, включая изучение языка и работу с бортовыми системами. В рамках миссии он будет выполнять обязанности специалиста по полезной нагрузке. Экипаж проведет на станции более 90 научных экспериментов, часть из которых посвящена совместным китайско-пакистанским исследованиям в области биотехнологий и материаловедения.

Источник: naukatv.ru