Рынок смартфонов в 2026 году сильно пострадал из-за кризиса оперативной памяти. Дефицит чипов ОЗУ (который, по слухам, оказался во многом рукотворным) привёл к росту цен, из-за чего актуальные модели или подорожали, или стали хуже по характеристикам. Теперь же компания Clicks, которая готовит собственный смартфон с QWERTY-клавиатурой, поделилась ещё одной неутешительной новостью.

Её аппарат по имени Clicks Communicator должен был выйти ещё в этом году, однако его релиз отложили до начала 2027-го. Причиной тому стал дефицит стекловолокна — материала, который используют при создании печатных плат. По словам компании, четыре из шести крупных поставщиков не смогли выполнить производство в нужном объеме, поэтому Clicks пришлось потратить время для работы с другими производителями. Ещё одной причиной проблем называют «сложную геополитическую обстановку».

Ситуацию осложнило ещё и то, что Clicks Communicator имеет более сложную печатную плату. Она состоит из 12 слоёв, в то время, как большинство других компаний использует платы из 8-10 слоев. Такая конструкция позволит новинке уместить все необходимые компоненты в компактном корпусе. На сегодняшний день Clicks обещает запустить продажи смартфона до Китайского Нового Года — праздника, во время которого местное производство электроники останавливается на несколько недель. Получится ли у компании выполнить обещание — покажет лишь время.

Clicks Communicator предложит покупателю 4-дюймовый AMOLED-экран, батарейку на 4000 мА*ч с поддержкой беспроводной зарядки, 3,5-мм разъём, Wi-Fi 6, NFC, eSIM и неназванный 4-нм процессор от Mediatek. Фишкой аппарата станет фирменная QWERTY-клавиатура с эргономичной формой кнопок. Изначальная цена смартфона составляла $499, однако недавно она поднялась до $649.

Источник: Clicks