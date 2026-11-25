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Компания Fujifilm может представить беззеркальную камеру X-T6 уже 2 декабря. В этот день состоится очередная конференция, на которой ожидается анонс новых устройств. Одной из главных особенностей будущей новинки, по информации источников, станет совершенно новая для производителя матрица.

Как сообщается, производитель готовит 40-мегапиксельный сенсор формата APS-C с необычной структурой цветовых фильтров. Вместо привычной схемы X-Trans с красными, зелеными и синими субпикселями компания якобы собирается использовать дополнительный белый канал. Такая конфигурация известна как RGBW.

Главное отличие подобной технологии заключается в способности белых субпикселей захватывать больше света. В теории это должно уменьшить количество шумов при съемке в темноте и улучшить передачу деталей в темных и светлых участках снимка. Подобные решения уже встречаются в некоторых смартфонах и видеокамерах, однако для беззеркальных фотоаппаратов они остаются необычными.

При этом у технологии есть ограничения. Например, ранее Sony отказалась от RGBW-сенсоров в пользу привычной RGB-схемы после выявления трудностей при определенных сценариях съемки. Поэтому реальные возможности разработки Fujifilm можно будет оценить только после появления камеры и первых независимых тестов.

Среди других ожидаемых изменений X-T6 называют обновленный процессор X-Processor 6, аккумулятор повышенной емкости и небольшие корректировки корпуса. Новый чип, по предварительным данным, также должен улучшить работу автофокуса, в том числе распознавание и отслеживание объектов с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Официальных подтверждений характеристик камеры пока нет. Подробности о новинке ожидаются во время презентации 2 декабря.

Источник: Notebookcheck